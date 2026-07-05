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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Uma novidade na edição atual... Boas notícias para o técnico da Espanha antes do confronto contra a Portugal

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
L. de la Fuente
N. Williams
Portugal
Espanha
EUA

A seleção espanhola recuperou três jogadores antes do confronto contra a Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

 A seleção espanhola realizou seu último treino no estádio Cotton Bowl, em preparação para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Portugal, amanhã, segunda-feira.

 De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o destaque do treino foi o retorno de Nico Williams aos treinos com a equipe. O ponta do Athletic de Bilbao treinou ao lado de seus companheiros, o que significa que Luis de la Fuente poderá contar com todos os 26 jogadores na partida contra a Portugal.

Esta será a primeira vez nesta edição da Copa do Mundo em que o técnico terá todos os seus jogadores à disposição.

No entanto, Nico Williams ainda não está fisicamente pronto para ser titular, embora tudo indique que ele será incluído na escalação.

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 Viktor Muñoz e Jérémy Pino, os outros dois jogadores que vinham enfrentando problemas físicos, também estarão à disposição.

O treino ocorreu em meio a uma forte onda de calor que atingiu Dallas e a maior parte do Texas.

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