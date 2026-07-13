Uma nova virada no futebol egípcio... Os clubes com grande base de torcedores entram na era dos investimentos

O sistema de futebol egípcio deu mais um passo no caminho do desenvolvimento e do investimento, após o Ministério da Juventude e do Esporte ter lançado uma iniciativa que visa fortalecer a gestão profissional nos clubes populares, por meio da criação de empresas especializadas na gestão e no investimento em atividades relacionadas ao futebol, em consonância com as diretrizes do Estado para maximizar o aproveitamento dos ativos esportivos e garantir a sustentabilidade financeira dos clubes.

No âmbito da implementação das orientações do presidente Abdel Fattah al-Sisi de dar atenção aos clubes populares e maximizar o aproveitamento de seus ativos, bem como apoiar a orientação do Estado para o desenvolvimento do sistema de futebol, Jawhar Nabil, ministro da Juventude e do Esporte, presenciou a cerimônia de assinatura de dois memorandos de entendimento entre vários clubes esportivos, na presença do deputado Ahmed Diab, presidente da Associação dos Clubes Profissionais Egípcios e presidente da Comissão de Juventude e Esporte do Senado.

A cerimônia de assinatura incluiu um memorando de entendimento entre o Clube Esportivo Al-Sharqia e o Clube ENPPI, além de outra nota de entendimento entre o Clube da Seleção de Suez e o Clube Petrojet, como passo preparatório para a criação de duas empresas de serviços esportivos encarregadas da gestão, operação e investimento no setor do futebol, o que contribuirá para elevar a eficiência técnica e administrativa, alcançar a sustentabilidade financeira e fortalecer a capacidade competitiva dos clubes.

Jawhar Nabil, ministro da Juventude e do Esporte, afirmou que as duas cartas de entendimento vêm em cumprimento às orientações do presidente Abdel Fattah El-Sisi de dar atenção aos clubes populares e fortalecer o investimento esportivo, ressaltando que elas representam um passo importante para consolidar a gestão profissional do setor do futebol, em consonância com a visão do Estado para o desenvolvimento do sistema esportivo.

O ministro também expressou seu agradecimento e reconhecimento à Federação Egípcia de Futebol, presidida pelo engenheiro Hani Abu Rida, valorizando sua cooperação neste assunto e garantindo que o Ministério continuará a oferecer apoio técnico e jurídico aos clubes para a constituição de empresas de serviços esportivos, de modo a garantir a sustentabilidade financeira e aumentar sua capacidade competitiva.

Por sua vez, o deputado Ahmed Diab explicou que a assinatura das duas cartas de entendimento representa um passo importante para consolidar o conceito de gestão profissional nos clubes egípcios e reflete o empenho sério em maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis, contribuindo assim para o desenvolvimento do sistema de futebol e aumentando a eficiência dos clubes nos âmbitos técnico e econômico.

A nota de entendimento relativa aos clubes Montakhab Al-Suez e Petrojet foi assinada por Moataz Selim, presidente do Montakhab Al-Suez, e Samah Mabrouk, presidente do Petrojet, enquanto a nota de entendimento relativa aos clubes Al-Sharqia e ENPPI foi assinada por Ayman Al-Shariai, presidente do ENPPI, e o Dr. Hamdi Marzouk, presidente do Clube Al-Sharqia, na presença de vários dirigentes do Ministério da Juventude e do Esporte e de representantes dos clubes.

Ao final da cerimônia de assinatura, os dirigentes dos quatro clubes expressaram seu agradecimento pelo apoio prestado pelo Estado egípcio, representado pelo Ministério da Juventude e do Esporte, afirmando que as duas cartas de entendimento representam o início de uma nova fase de cooperação e investimento, preparando o terreno para a conclusão dos trâmites legais necessários à constituição das empresas de serviços esportivos, de acordo com as disposições da Lei do Esporte, o que contribuirá para a construção de um modelo profissional mais sustentável para o desenvolvimento do futebol egípcio.

Alguns relatos indicaram que foi assinado um protocolo de cooperação entre o Clube Al-Sharqia e o Clube ENPPI para a constituição de uma empresa com o nome “Al-Sharqia ENPPI de Futebol”, sendo que o Clube ENPPI deterá 51% da empresa, contra 49% do Clube Al-Sharqia. Além disso, o Estádio da Universidade de Zagazig, ou Estádio de Zagazig, será preparado para sediar as partidas da equipe na Primeira Divisão Egípcia.

Os relatos acrescentaram que a licença do Clube Al-Sharqia será suspensa na Segunda Divisão, enquanto os demais esportes praticados no clube continuarão normalmente sob o nome de Al-Sharqia. Além disso, uma comissão técnica avaliará os jogadores atuais do clube, tanto da equipe principal quanto das categorias de base, como preparação para a seleção dos atletas que participarão do novo projeto.