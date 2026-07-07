Uma nova justificativa para a decisão polêmica... Por que o árbitro não marcou pênalti a favor de Salah contra a Argentina?

Uma nova análise arbitral justificou a decisão do árbitro francês François Litxer, que apitou a partida entre Egito e Argentina, de não marcar pênalti a favor de Mohamed Salah, capitão dos Faraós.

A conta “Archivo VAR”, especializada em analisar situações de arbitragem, confirmou que a decisão do árbitro de não marcar pênalti nos momentos que antecederam o terceiro gol da Argentina foi correta, durante o confronto entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A conta explicou, por meio da plataforma “X”, que o jogador argentino Nico González conseguiu, inicialmente, tocar na bola de forma regular, antes de ocorrer um contato com o astro egípcio Mohamed Salah dentro da grande área.

Ela destacou que o contato ocorrido após a intervenção de González na bola não constitui uma falta que justifique a marcação de um pênalti e, portanto, não há nenhuma infração passível de revisão por meio da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR).

Ele acrescentou que a correção da decisão também significa que não houve nenhuma infração no início do ataque que resultou no terceiro gol da vitória da Argentina, de modo que o gol permanece válido do ponto de vista arbitral.

A comissão técnica egípcia e os jogadores protestaram contra a decisão do árbitro francês, exigindo a marcação de um pênalti, o que significaria a anulação do gol decisivo de Enzo Fernández.

Os protestos egípcios ocorreram depois que o árbitro havia anulado, no início da partida, um gol de Mustafa Zico, alegando uma falta semelhante à cometida por Lisandro Martínez contra Marwan Attia.

A seleção egípcia chegou a estar à frente por dois gols na partida disputada na noite de terça-feira e esteve perto de causar uma das maiores surpresas da Copa do Mundo ao derrotar o atual campeão.

No entanto, o último quarto de hora foi marcado por um cenário cruel, já que a gigante africana sofreu três gols consecutivos, sendo eliminada do torneio de cabeça erguida após a derrota por 2 a 3.