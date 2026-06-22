Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Uma nova esperança... O que Mohamed Salah disse após a vitória histórica na Copa do Mundo?

M. Salah
Egito
Copa do Mundo
Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Nova Zelândia
Canadá

Uma conquista que ficará na memória do povo...

Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, expressou momentos de orgulho e gratidão depois que os Faraós alcançaram um feito histórico ao conquistarem sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

A seleção egípcia venceu a Nova Zelândia por 3 a 1, assumindo a liderança do grupo com 4 pontos em duas partidas, já que anteriormente havia conquistado um empate contra a Bélgica, após o confronto entre as duas equipes terminar em 1 a 1.

Salah disse, em declarações após a partida divulgadas pelo site da Federação Internacional de Futebol (FIFA): “Não sei como expressar isso, é uma conquista incrível para todos os jogadores e para a comissão técnica”.

O astro dos Faraós acrescentou: “Temos a chance de avançar para a próxima fase como líderes do grupo e, com o passar dos anos, talvez o povo egípcio se lembre disso como a maior conquista da nossa história”.

A seleção egípcia dominou o jogo, disputado no Grupo 7, e marcou seus três gols em momentos decisivos, contra um único gol da seleção neozelandesa. 

Copa do Mundo
Egito crest
Egito
EGY
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA
Copa do Mundo
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Bélgica crest
Bélgica
BÉL

Com essa vitória histórica, os Faraós elevaram sua pontuação para 4 pontos, assumindo a liderança provisória, e mantiveram vivas suas esperanças de avançar para a segunda fase pela primeira vez em sua história.

Essa vitória é considerada um marco na história do futebol egípcio, que esperou muito tempo para saborear a vitória na maior competição de futebol do mundo. 

Salah elogiou o espírito coletivo e a dedicação demonstrados por seus companheiros, afirmando que a conquista é de todos, sem exceção.

Publicidade