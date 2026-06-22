Uma nova esperança... O que Mohamed Salah disse após a vitória histórica na Copa do Mundo?

Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, expressou momentos de orgulho e gratidão depois que os Faraós alcançaram um feito histórico ao conquistarem sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

A seleção egípcia venceu a Nova Zelândia por 3 a 1, assumindo a liderança do grupo com 4 pontos em duas partidas, já que anteriormente havia conquistado um empate contra a Bélgica, após o confronto entre as duas equipes terminar em 1 a 1.

Salah disse, em declarações após a partida divulgadas pelo site da Federação Internacional de Futebol (FIFA): “Não sei como expressar isso, é uma conquista incrível para todos os jogadores e para a comissão técnica”.

O astro dos Faraós acrescentou: “Temos a chance de avançar para a próxima fase como líderes do grupo e, com o passar dos anos, talvez o povo egípcio se lembre disso como a maior conquista da nossa história”.

A seleção egípcia dominou o jogo, disputado no Grupo 7, e marcou seus três gols em momentos decisivos, contra um único gol da seleção neozelandesa.

Com essa vitória histórica, os Faraós elevaram sua pontuação para 4 pontos, assumindo a liderança provisória, e mantiveram vivas suas esperanças de avançar para a segunda fase pela primeira vez em sua história.

Essa vitória é considerada um marco na história do futebol egípcio, que esperou muito tempo para saborear a vitória na maior competição de futebol do mundo.

Salah elogiou o espírito coletivo e a dedicação demonstrados por seus companheiros, afirmando que a conquista é de todos, sem exceção.