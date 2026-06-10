Uma nova era no futebol... A FIFA promove uma revolução total no sistema de transferências

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou, após uma reunião realizada na Cidade do México, alterações fundamentais nos regulamentos relativos à situação e às transferências dos jogadores, que irão revolucionar completamente o sistema de transferências.

O jornal “As” informou que as decisões foram tomadas após dois anos de negociações e inúmeras disputas jurídicas, especialmente com a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro), bem como com as federações esportivas e a Associação de Clubes Europeus, tendo o caso do francês Lassana Diarra com a FIFA sido o ponto central das divergências.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou, na última segunda-feira, que chegou a um acordo extrajudicial com o ex-jogador francês Lassana Diarra, após um conflito jurídico entre ambas as partes sobre os regulamentos de transferências internacionais.

Essas regras, originalmente estabelecidas em 2001, passaram por uma revisão abrangente, com as alterações entrando em vigor em 1º de janeiro de 2027.

Entre as principais alterações estão o aumento da participação dos jogadores nas transferências e a aprovação definitiva das cláusulas de rescisão de contratos.

Cláusula dos 5% para os jogadores

A partir de agora, os jogadores receberão 5% dos valores de suas transferências, um sistema já em vigor na Espanha e que agora se expande para abranger o mundo inteiro.

Os jogadores de futebol que recebam um salário anual fixo inferior a 150 mil euros terão direito a 5% do valor fixo de sua taxa de transferência. Os jogadores podem renunciar parcialmente a esse direito, mas a porcentagem não pode ser inferior à maior das seguintes:

a) O salário fixo do jogador no último ano de seu contrato com o clube para o qual será transferido.

b) 2,5% do valor total da taxa de transferência fixa.

Em caso de litígios, que serão resolvidos pelo Tribunal de Futebol da FIFA, os pagamentos em atraso serão acrescidos de juros de 8%.

Cláusulas Penais

A partir de agora, as cláusulas de rescisão do contrato passarão a ser uma parte integrante de todos os contratos celebrados entre jogadores de futebol e clubes.

Ambas as partes serão obrigadas a incluir no contrato um valor que as isente da obrigação, algo que já existe na Espanha, mas que outras federações resistiram a aplicar, o que agora garante a liberdade de transferência dos jogadores de futebol.

Está sendo proposta uma nova lei que permite aos clubes oferecer contratos de até cinco anos a jogadores menores de 18 anos (em vez do limite geral de três anos).

Esses contratos só podem ser oferecidos se o jogador estiver registrado no clube por um período determinado antes da assinatura do contrato e se cumprir condições financeiras específicas. Cada clube tem direito a um número limitado desses contratos por temporada.

Plataforma global de diálogo social

Foi criada uma plataforma global de diálogo social entre a FIFA, a Federação Internacional dos Profissionais de Futebol (FIFPro), a Federação Feminina de Futebol (WLA) e a Federação Inglesa de Futebol (EFC).

De acordo com esse novo mecanismo, e como regra geral, as decisões, recomendações e acordos devem ser adotados por consenso, ou seja, por unanimidade entre os parceiros sociais e a FIFA. Ao se chegar a esse consenso, a FIFA tomará as medidas necessárias para implementar os resultados acordados dentro de seu quadro regulatório.

A FIFA não poderá recusar a implementação de qualquer resultado acordado, a menos que comprove que tal entra claramente em conflito com seus compromissos legais, viola de forma substancial seus compromissos legais obrigatórios, impõe-lhe encargos financeiros ou operacionais excessivos ou a expõe, a seu critério, a riscos legais.

Nesses casos, a FIFA apresentará uma justificativa fundamentada aos parceiros sociais. Na ausência dessa justificativa, a FIFA dará início aos procedimentos de ratificação das alterações acordadas.

Caso não se chegue a um consenso, o quadro regulatório atual permanecerá em vigor.

Linhas de ação específicas para a plataforma de diálogo social

As alterações propostas definem linhas de ação específicas para a plataforma de diálogo social, incluindo, entre outras:

a) Sistema de Organização e Transferências (RSTP)

B – Sistemas nacionais de transferência e apoio ao diálogo social

c) Bem-estar dos jogadores, normas de saúde e segurança no trabalho e disposições específicas relativas à gravidez, adoção e licença familiar.

Tudo isso implica a confirmação da retirada de todas as ações e reclamações movidas pela Federação Internacional de Profissionais de Futebol (FIFPro) e suas federações membros contra a FIFA e sua entidade reguladora do futebol, incluindo aquelas relacionadas ao Sistema de Transferências.

Parceria estratégica

Como parte do processo descrito acima e para fins informativos, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) também assinará um memorando de entendimento com a Federação Internacional dos Profissionais de Futebol (FIFPro), sujeito à retirada de todas as reivindicações e ações judiciais movidas pela Federação Internacional dos Profissionais de Futebol e suas federações membros, o que refletirá as alterações propostas

Todas as obrigações assumidas serão integralmente respeitadas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), na qualidade de órgão regulador do futebol mundial e autoridade competente, conforme previsto nos Estatutos da FIFA e no quadro regulatório geral.