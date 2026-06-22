“Uma noite que talvez não acabe”... O que aconteceria se o “cenário de terror” se concretizasse na partida entre Iraque e França?

A partida entre França e Iraque, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, marcada para a noite desta segunda-feira no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, corre o risco de ser suspensa por longos períodos, que podem chegar a horas, devido à previsão de violentas tempestades com trovoadas — um caso que pode ser o primeiro desse tipo na atual Copa do Mundo.

De acordo com a rede americana “CBS News”, que emitiu um alerta meteorológico urgente para a cidade e regiões vizinhas, as previsões meteorológicas mais recentes indicam chuvas torrenciais acompanhadas de trovoadas entre as 14h e as 19h, horário local, ou seja, durante o período definido para o início e a duração da partida.

A rede informou que “muitas tempestades com trovoadas devem se intensificar, acompanhadas de ventos fortes e relâmpagos intensos, além do risco de ocorrência de tornados isolados”, o que prenuncia grandes complicações que podem afetar o andamento da partida decisiva para ambas as seleções.

Embora a Federação Internacional de Futebol (FIFA) seja a entidade organizadora do torneio, ela não tem qualquer autoridade sobre o protocolo que será aplicado pelas autoridades americanas, já que os regulamentos federais dos Estados Unidos são determinantes nesse setor, especialmente porque o estádio Lincoln Financial Field não possui teto retrátil.

As normas americanas determinam que, assim que for detectado um raio em um raio de 13 quilômetros do estádio, a partida seja automaticamente suspensa, o público deve ser evacuado, os jogadores devem retornar imediatamente aos vestiários e, em seguida, aguardar 30 minutos sem que ocorram outras tempestades com raios antes da retomada da partida; o tempo é reiniciado do zero caso se ouçam novamente tempestades com raios.

Nos Estados Unidos, a suspensão da partida pode se estender por tempo indeterminado, o que ocorreu durante a Copa do Mundo de Clubes realizada nos Estados Unidos no ano passado, quando seis partidas foram adiadas, sendo a mais notável a partida das oitavas de final entre Chelsea e Benfica (4 a 1 na prorrogação), que terminou 4 horas e 38 minutos após o início devido a uma série de interrupções causadas por tempestades com trovoadas.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos planeja enviar equipes a todas as cidades-sede para monitorar os riscos meteorológicos em tempo real, o que permite a tomada de decisões rápidas, seja para interromper a partida, evacuar o estádio ou permitir a retomada do jogo, e, no caso de tempestades com trovoadas intensas, o órgão recomenda considerar o cancelamento ou o adiamento do evento, ou transferi-lo para um local coberto, se possível.

Vale lembrar que os regulamentos da Copa do Mundo mencionam apenas as condições climáticas como motivos para interrupções ou para o fechamento do teto, e o artigo 20 estabelece que “se a partida tiver começado com o teto aberto, e ocorrer uma deterioração significativa nas condições meteorológicas, o árbitro está autorizado, em consulta com o diretor de jogo da FIFA, a ordenar o fechamento do teto durante a partida”, mas isso não se aplica ao caso do estádio aberto da Filadélfia.

As tempestades com trovoadas, juntamente com o calor intenso, são um fator importante para os organizadores, que se basearam na experiência da Copa do Mundo de Clubes para estabelecer as medidas necessárias, o que prenuncia uma noite longa e complicada tanto para a torcida quanto para os jogadores, especialmente para aqueles que planejam assistir à partida bem tarde da noite.