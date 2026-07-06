"Uma noite épica"... Por que a vitória da Inglaterra sobre o México foi a maior desde 1966?

A Inglaterra conquistou uma das maiores vitórias de sua história na Copa do Mundo ao derrotar o México de forma dramática (3 a 2) no lendário Estádio Azteca, nesta segunda-feira, garantindo sua classificação para as quartas de final, onde enfrentará a Noruega em Miami no próximo sábado, em uma atuação heroica que a emissora britânica “BBC Sport” descreveu como a melhor desde que os Três Leões conquistaram o título mundial em 1966.

A “BBC” citou o ex-capitão da seleção inglesa Alan Shearer, que afirmou: “Esses jogadores representaram seu país com uma atuação magnífica. Tudo o que poderia ter sido um obstáculo, todos os desafios que enfrentaram (energia, altitude elevada) — eles superaram tudo isso e mereceram a vitória com louvor. Foi uma atuação impressionante do início ao fim.”

Uma noite histórica

A Inglaterra conseguiu romper uma das fortalezas mais impenetráveis do futebol mundial, já que a seleção mexicana havia perdido apenas duas das 89 partidas oficiais disputadas no Estádio Azteca antes deste confronto, em condições excepcionais que incluíram a altitude do estádio, superior a 7.000 pés, o atraso de uma hora no início da partida devido a tempestades com trovoadas e a expulsão do zagueiro Jarell Quansah no início do segundo tempo.

Os jogadores da Inglaterra caíram de joelhos, tomados pela alegria e pelo cansaço, após o apito final, enquanto o técnico alemão Thomas Tuchel abraçava o herói da partida, Jude Bellingham, autor dos dois gols, em uma cena emocionante que refletiu a magnitude dessa conquista histórica.

Bellingham põe fim à polêmica

Bellingham pôs fim à polêmica sobre seu lugar na escalação titular com dois gols magníficos que colocaram a Inglaterra na frente, além de uma atuação completa que incluiu uma intervenção decisiva na linha do gol, impedindo que o zagueiro mexicano César Montes marcasse o gol de empate (2 a 2) logo antes do fim do primeiro tempo.

Depois que Julián Quionnis diminuiu a diferença para o México e a Inglaterra sofreu o choque com a expulsão de Kwansa, o capitão Harry Kane marcou o terceiro gol de pênalti, dando à sua equipe uma vantagem decisiva.

Tuchel prova seu valor

Tuchel demonstrou sua habilidade tática ao tomar decisões decisivas após a expulsão, colocando John Stones no lugar de Bukayo Saka, seguido por Dan Burn e Jed Spence para formar uma linha defensiva de cinco que resistiu à enorme pressão mexicana nos minutos finais, incluindo 11 minutos de acréscimos.

Scherer comentou: “Quando a seleção inglesa estava sob pressão, o técnico fez as substituições certas. Os reservas entraram e cumpriram seu papel à perfeição. Que noite inesquecível!”

Ambiente lendário

O Estádio Azteca testemunhou uma atmosfera lendária, com torcedores se aglomerando nas margens das estradas cinco horas antes do início da partida. O barulho no momento do pontapé inicial era ensurdecedor, a ponto de alguns torcedores mexicanos chorarem enquanto entoavam o hino nacional.

Os sons de trovões e relâmpagos, além das nuvens escuras que cobriram o estádio com o atraso no início da partida, adicionaram ainda mais emoção e suspense a uma noite que se estendeu até o amanhecer para os telespectadores na Grã-Bretanha.

O sonho da segunda estrela

Com essa vitória histórica, Tuchel dá continuidade à missão que assumiu ao suceder Gareth Southgate: “adicionar uma segunda estrela à camisa da seleção” ao conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez na história da Inglaterra, em uma atuação que pode ser descrita como a mais marcante de seu mandato e que se equipara a qualquer vitória alcançada pela seleção inglesa nos últimos anos.