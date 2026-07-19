Uma negociação preocupante... O sonho do Real Madrid se transforma em pesadelo no confronto entre França e Inglaterra

A Copa do Mundo de 2026 deveria ter sido a estreia de Ibrahima Konaté diante da torcida do Real Madrid, após sua contratação pelo clube com um contrato válido até 2030.

O zagueiro francês chegou ao Santiago Bernabéu com um currículo sólido, após passagens bem-sucedidas pelo Leipzig e pelo Liverpool, além de possuir características físicas notáveis, com destaque para sua altura de 1,94 metro, o que gerou grandes expectativas em relação a ele.

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No entanto, o jornalista do “Sport” catalão, Alex Calaf, considera que o torneio teve um efeito totalmente contrário, comparando a situação de Konaté ao que aconteceu com o português Bernardo Silva, que também se transferiu para o Real Madrid neste verão, mas desempenhou um papel secundário na seleção de seu país sob o comando de Roberto Martínez.

O artigo destacou que o zagueiro francês não contou com a confiança do técnico Didier Deschamps durante todo o torneio, permanecendo atrás de William Saliba e Dayot Upamecano na hierarquia da defesa e, antes da semifinal, tendo disputado apenas 14 minutos contra a Noruega, em uma partida já decidida na fase de grupos.

Pesadelo inglês

Já a primeira partida como titular de Konaté, ontem à noite contra a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar (6 a 4), transformou-se em um “pesadelo”, depois que a seleção francesa chegou ao intervalo perdendo por 4 a 0, após o novo zagueiro do Real Madrid ter tido um desempenho negativo em várias jogadas.

O artigo destacou que “Konaté não se esforçou o suficiente para fechar o espaço na frente de Declan Rice no primeiro gol, além de ter demonstrado uma passividade preocupante no quarto gol, quando Bukayo Saka aproveitou um cruzamento dentro da grande área para marcar, antes que Deschamps decidisse substituí-lo no intervalo”.

Acrescentou que Konaté continua sendo um zagueiro de destaque quando está totalmente concentrado, especialmente nas jogadas aéreas e nos duelos físicos, “mas a perda de concentração pode transformá-lo de um ponto forte em um ponto fraco”, observando que a margem de erro no Real Madrid é muito menor, mesmo em comparação com o Liverpool.

Calaf concluiu seu artigo afirmando que “a participação de Konaté na Copa do Mundo não dá a impressão de que o Real Madrid tenha realmente contratado um zagueiro de nível mundial, mas sim que obriga o jogador francês a virar uma nova página durante a pré-temporada de verão e a trabalhar para conquistar a confiança que sua participação na Copa do Mundo não lhe proporcionou”.