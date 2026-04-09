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Uma negociação emocionante... Será que Mohamed Salah e Van Dijk vão jogar juntos em um novo time?

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Gigante turco planeja contratar dupla do Liverpool

Em uma das negociações mais ambiciosas do próximo mercado de transferências de verão, o Galatasaray turco se prepara para lançar uma ofensiva dupla contra dois astros internacionais do Liverpool, numa tentativa de revolucionar de verdade seu projeto futebolístico.

De acordo com o jornal turco “A Spor”, o clube renovou seu forte interesse em fechar uma dupla de transferências de peso, que consiste na contratação da dupla Mohamed Salah e Virgil van Dijk durante a próxima janela de transferências de verão.

Mohamed Salah anunciou oficialmente sua saída do Liverpool ao final da temporada atual, após nove temporadas excepcionais repletas de conquistas coletivas e individuais no Anfield Road.

O jornal informou que o clube turco planeja agir antecipadamente em relação à dupla antes da abertura da janela de transferências, aproveitando o fim iminente do contrato de Salah, que deve deixar os Reds como jogador sem vínculo.

Já Virgil van Dijk foi alvo de críticas severas recentemente, após a derrota para o Paris Saint-Germain (0 a 2) na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o que se acredita que possa abrir as portas para a possibilidade de sua saída.

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O clube turco busca reforçar seu elenco com contratações de peso da Premier League, com o objetivo de construir uma equipe competitiva na cena europeia na próxima temporada, especialmente na Liga dos Campeões.

Van Dijk é visto como o sonho defensivo do presidente do clube, Dursun Özbek, que ambiciona reforçar a defesa com um nome de peso.

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A dupla Salah e Van Dijk é considerada uma das mais importantes que ajudaram a escrever a história do Liverpool nos últimos anos, tendo participado da conquista de vários títulos importantes, com destaque para a Liga dos Campeões.

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