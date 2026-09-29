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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Uma mensagem sem palavras: Cristiano Ronaldo respondeu de propósito aos rumores de rebeldia em Portugal?

C. Ronaldo
Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Portugal
Liga das Nações A
Portugal
Dinamarca

"O Dom" gerou polêmica nas últimas horas

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, aumentou o clima de mistério que domina a sua situação com o "Brasil da Europa" nas últimas horas.

Alguns relatos haviam especulado sobre a existência de desavenças entre Ronaldo e seu técnico português Jorge Jesus, após ele não participar da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no último domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

Essas especulações ganharam força depois que o astro português faltou ao treino da sua seleção nesta terça-feira, alegando o retorno ao hotel onde estava hospedado para realizar alguns exercícios na academia.

Em meio a essas especulações, Ronaldo publicou uma foto em sua conta pessoal no "X" com a camisa de Portugal, acompanhada da bandeira do seu país e de um emoji de coração.

Essa mensagem, que não continha palavras, veio para diminuir os rumores sobre a irritação de Ronaldo, 48 horas antes do confronto com a Dinamarca, na próxima quinta-feira, na terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

Ronaldo havia começado como titular na partida da primeira rodada contra o País de Gales, que terminou com vitória por 1 a 0, mas não conseguiu marcar nem dar assistência, e recebeu a pior avaliação entre as duas seleções, antes de ficar no banco diante da Noruega.

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