Uma mensagem inspiradora e duas fotos... Hakimi quebra o silêncio após o choque marroquino

Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, comentou sobre a eliminação dos Leões do Atlante da Copa do Mundo de 2026.

O Marrocos foi eliminado da Copa do Mundo após a derrota por 0 a 2 para a França nas quartas de final.

Hakimi publicou, em sua conta oficial no Instagram, duas fotos: a primeira dele mesmo após a partida contra a França e a segunda, uma foto de grupo da seleção marroquina.

O astro do Paris Saint-Germain escreveu: “As grandes nações não são definidas por uma única derrota, mas por tudo o que constroem ao longo da história”.

E continuou: “O Marrocos continua escrevendo sua história, e o melhor ainda está por vir... Deus, a pátria, o rei”.

O Marrocos alimentava a esperança de chegar longe na Copa do Mundo de 2026, após seu feito na edição de 2022, quando terminou o torneio em quarto lugar — o melhor resultado de uma seleção árabe e africana em toda a história da Copa do Mundo.