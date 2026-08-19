A demissão de Kevin Lamour, diretor executivo de operações da Federação Internacional de Futebol (Fifa), abriu um novo capítulo de tensão, depois que Laura McAllister, vice-presidente da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), classificou a decisão como algo que envia "uma mensagem extremamente preocupante a todos os que buscam a mudança".

A Fifa confirmou a saída de Lamour na noite de segunda-feira, mais de duas semanas depois de ele ter divulgado um comunicado à agência Associated Press, no qual afirmou que a administração da entidade internacional foi enganada pelo presidente Gianni Infantino a respeito do plano de vender uma participação de uma empresa que administra as competições da Copa do Mundo a investidores do setor privado.

Lamour havia descrito o plano de criação de uma empresa como "o projeto de uma só pessoa", enquanto o assessor de destaque Carlos Cordeiro renunciou no mesmo dia, o que aumentou a pressão sobre Infantino.

McAllister, que trabalhou com Lamour durante o período em que ele ocupou o cargo de vice-secretário-geral da Uefa, afirmou: "Conheço Kevin Lamour como um líder esportivo íntegro e exemplar, e foi um colega de confiança. É um líder de princípios firmes, que defende com coragem os valores que devem reger o nosso trabalho na administração do futebol".

E acrescentou: "A sua demissão enfraquece gravemente a administração da Fifa e mina uma oportunidade única de mudar a cultura da instituição e reorientá-la em direção aos valores esportivos, e não apenas às metas comerciais e financeiras".

E prosseguiu: "A Fifa não é o presidente, mas representa toda a família do futebol. E o futebol mundial precisa de lideranças fortes e independentes, que se apeguem aos seus princípios e falem quando isso for necessário".

A vice-presidente da Uefa encerrou sua declaração dizendo: "Perder um líder da estatura e da competência de Kevin envia uma mensagem extremamente preocupante a todos os que buscam a mudança".

O pano de fundo da crise

Lamour não participou da reunião do conselho de administração da Fifa realizada no Marrocos no dia 5 de agosto, durante a qual o conselho anunciou seu total apoio a Infantino. A Uefa, ao lado das confederações Asiática e da Concacaf, havia acusado Infantino de "engano" por causa do plano dos investidores privados, em uma carta aberta assinada pelos presidentes das três confederações continentais.

Diversas federações europeias manifestaram sua retirada de apoio à recandidatura de Infantino à presidência da Fifa no congresso do ano que vem.

O plano da Fifa previa a fundação de uma empresa para administrar os aspectos comerciais e operacionais de seus torneios, incluindo a Copa do Mundo masculina e feminina, com a venda de uma participação minoritária a investidores do setor privado.

A Fifa anunciou posteriormente o cancelamento do plano, mas se comprometeu a revisar os procedimentos adotados para elaborá-lo, sem ter definido até o momento o órgão que se encarregará dessa revisão.

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