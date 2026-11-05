Achraf Hakimi, astro da seleção de Marrocos e do Paris Saint-Germain, fez questão de enviar uma mensagem emocionante ao português Cristiano Ronaldo, após o anúncio de sua aposentadoria do futebol internacional, relembrando um momento que os uniu em um confronto anterior na Copa do Mundo.

Hakimi publicou em sua conta oficial no Instagram uma foto ao lado de Ronaldo no jogo entre Marrocos e Portugal na Copa de 2018, com a seguinte legenda em inglês: "Obrigado por tudo, Cristiano, uma lenda que ficará para sempre na história do futebol".

A foto remete ao confronto entre Marrocos e Portugal pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, que terminou com a vitória da seleção portuguesa por 1 a 0.

Ronaldo foi o autor do único gol da partida, após marcar de cabeça aos quatro minutos, garantindo a Portugal três pontos importantes, enquanto a seleção marroquina sofreu a segunda derrota consecutiva e deu adeus à competição precocemente.

A partida contou com Hakimi como titular pela seleção marroquina, em uma de suas primeiras aparições no palco mundial, enquanto Ronaldo liderava Portugal em sua quarta participação em Copas do Mundo.

Fim de uma jornada que durou 23 anos

Aos 41 anos, ele encerrou uma trajetória excepcional com a seleção de seu país, iniciada em agosto de 2003, após disputar 234 partidas internacionais nas quais marcou 146 gols, tornando-se o detentor do recorde mundial de participações e gols internacionais no futebol masculino.

Durante sua jornada com Portugal, Ronaldo liderou seu país à conquista da Eurocopa 2016, além de dois títulos na Liga das Nações da Europa, em 2019 e 2025, e também se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

A decisão de Ronaldo não significa a aposentadoria definitiva do futebol, pois se limita à sua trajetória internacional com Portugal, enquanto ele continua jogando em nível de clubes com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Assim, uma das maiores lendas do esporte vira uma página que se estendeu por mais de duas décadas com a seleção de seu país, deixando para trás recordes e conquistas que permanecerão presentes na história do futebol.