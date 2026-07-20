Lionel Messi, capitão da seleção argentina, quebrou o silêncio com uma mensagem comovente aos torcedores de seu país, após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026 para a seleção espanhola por 1 a 0, uma derrota que acabou com o sonho do “Tango” de revalidar o título mundial, mas que não diminuiu o orgulho que o capitão da Argentina sente pelo desempenho de sua seleção ao longo de toda a competição.

Messi publicou uma mensagem em sua conta oficial no “Instagram”, na qual expressou sua profunda tristeza após a derrota na final, afirmando que a amargura da derrota permanecerá por muito tempo, mas, ao mesmo tempo, ressaltou que o que a seleção argentina conquistou merece reconhecimento e orgulho.

Messi escreveu: “A dor é enorme, e essa ferida vai levar tempo para cicatrizar. Mas também me agarro a todas as coisas bonitas: aos jogos em que viramos o placar depois de darmos o máximo de nós mesmos, aos momentos que ficarão gravados em nossa memória para sempre, bem como ao apoio de um país inteiro, que, juntamente com o trabalho árduo e os grandes esforços desta equipe, nos trouxe de volta ao seleto grupo das melhores seleções do mundo”.

O capitão da Argentina acrescentou: “É difícil agora perceber a magnitude do que conquistamos, mas esta seleção chegou à final da Copa do Mundo duas vezes consecutivas, o que é um motivo de orgulho. Agradeço do fundo do coração por cada mensagem e cada palavra de apoio. Conseguimos, mais uma vez, nos unir como um só país, ficar lado a lado e compartilhar o grande orgulho de pertencer à Argentina.”

Messi encerrou sua mensagem parabenizando a seleção espanhola, dizendo: “Também gostaria de parabenizar a Espanha pela conquista do título”.