Uma mensagem de despedida antecipada... Koulibaly: Não vou disputar a Copa do Mundo nessa idade

Em uma declaração que soa como uma despedida antecipada, o capitão da seleção do Senegal, Kalidou Koulibaly, deu a entender que sua participação na Copa do Mundo de 2026 poderá ser a última com a camisa dos “Leões da Teranga”, o que abre caminho para a chegada de uma nova geração na seleção senegalesa.

Koulibaly, de 34 anos, que atualmente joga pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, disse em entrevista ao site senegalês “Media Car”: “Acho que esta será minha última participação na Copa do Mundo; não vou jogar na Copa do Mundo aos 39 anos”.

Koulibaly, que soma 103 partidas pela seleção e é bicampeão africano, acrescentou: “Há jogadores jovens que aspiram a integrar a seleção e merecem fazer parte dela. Veremos o que acontecerá após a Copa do Mundo”.

O capitão dos Leões, que comemorou recentemente dez anos na seleção, continuou: “Primeiro, vamos encarar este torneio com tranquilidade, apoiar os jogadores jovens e estar à disposição deles pelo maior tempo possível”.

E acrescentou: “Quando chegar a hora certa, vamos passar a bandeira para eles. Ainda não decidi, tenho uma ideia inicial, mas vamos ver. Não gosto de falar sobre o futuro, mas sabemos que estamos nos aproximando do fim”.

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Essa declaração surge poucas semanas depois de Sadio Mané ter indicado que a Copa do Mundo de 2026 provavelmente será a última para ele também, o que significa que a seleção senegalesa pode perder dois de seus maiores ícones nos próximos anos.

Koulibaly é um pilar fundamental da defesa do Senegal há mais de uma década, contribuiu significativamente para a conquista de dois títulos da Copa Africana das Nações e é considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol senegalês.