Rob Jetten, primeiro-ministro da Holanda, comentou sobre a classificação da seleção marroquina para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após derrotar a seleção holandesa nos pênaltis por 3 a 2, após o término do tempo regulamentar e da prorrogação com empate em 1 a 1, na partida disputada no Estádio de Monterrey, no México, válida pela fase de 32 do torneio.

A seleção holandesa abriu o placar aos 72 minutos com Cody Gakpo, craque do Liverpool, mas a seleção marroquina não desistiu: Issa Diop conseguiu empatar o jogo no primeiro minuto do tempo de acréscimo do segundo tempo (90+1), levando a partida para a prorrogação, sendo decidida nos pênaltis, que sorriram para os Leões do Atlas.

Após a partida, Rob Gieten publicou uma mensagem em sua conta oficial na plataforma “X”, na qual disse: “Após uma partida emocionante entre a seleção dos Moinhos e os Leões do Atlas, a jornada da Holanda na Copa do Mundo chegou ao fim, infelizmente. Foi maravilhoso ver como o esporte une as pessoas e como a torcida holandesa, em toda a sua diversidade, conquistou o coração de todos com suas manifestações massivas.”

E acrescentou: “Foi maravilhoso ver como a grande maioria da comunidade marroquina na Holanda comemorou a merecida vitória de sua seleção com um espírito positivo, e como colegas e adversários se uniram para apoiar Cody Gakpo durante este período emocionalmente difícil para ele e sua família. Muito obrigado à seleção dos Moinhos, e boa sorte aos Leões do Atlas no restante da competição e na próxima partida contra o Canadá”.

Com essa vitória, a seleção marroquina seguiu em frente na Copa do Mundo de 2026, marcando um confronto com a seleção canadense nas oitavas de final, depois que esta última garantiu sua classificação ao vencer a África do Sul por 1 a 0.