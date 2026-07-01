Uma medida mais enérgica... A FIFA recorre à Justiça por causa do racismo na Copa do Mundo

Em um cenário que reflete o lado sombrio da era digital, o serviço de proteção nas redes sociais da Federação Internacional de Futebol (FIFA) revelou números preocupantes durante a fase de grupos da Copa do Mundo, na qual foi registrada uma onda avassaladora de discurso de ódio que teve como alvo tanto os jogadores quanto os torcedores.

Os sistemas de monitoramento da FIFA, em um relatório oficial divulgado pela entidade, identificaram cerca de 89 mil postagens e comentários ofensivos em diversas plataformas de mídia social, destacando que mais de um décimo dessas postagens apresentava motivações racistas explícitas, fazendo com que o racismo representasse a maior parcela do conteúdo ofensivo, com 11% do total de mensagens irregulares.

A FIFA esclareceu que esse número não representa apenas uma estatística passageira, mas aponta para um aumento de 3% em relação ao registrado durante a Copa do Mundo do Catar de 2022, o que confirma que os abusos racistas no espaço digital estão em constante aumento e se transformando em uma ameaça real e contínua à segurança e à saúde mental dos jogadores.

Informou ainda que, dos seis milhões de publicações e comentários submetidos à análise automática, 225 mil foram colocados sob investigação minuciosa e, com base nisso, mais de 89 mil conteúdos ofensivos foram excluídos, enquanto 181 mil comentários de ódio foram ocultados de forma proativa como parte do processo de monitoramento e proteção.

Os esforços da FIFA não se limitaram apenas à exclusão e à ocultação; a Federação anunciou ter identificado mil contas suspeitas para continuar investigando suas atividades. Mais importante ainda, o avançado sistema de gestão de mídias sociais trabalha na coleta e documentação de evidências digitais em benefício das autoridades responsáveis pela aplicação da lei.

Em uma medida mais enérgica, o Serviço de Proteção confirmou ter identificado mais de 100 casos que atendem aos requisitos e critérios legais necessários, os quais serão encaminhados oficialmente às autoridades judiciais competentes para a instauração de ações judiciais contra seus autores, em uma mensagem clara de que o espaço digital não é um terreno sem regras e sem prestação de contas.