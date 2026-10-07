Dizem que nada dura para sempre, uma regra que o Real Madrid parece ter decidido quebrar ao sofrer com um problema sem fim. Apesar de todas as contratações e promoções, o clube merengue se vê novamente diante do mesmo velho pesadelo: uma crise aguda no coração da defesa.

E embora a diretoria do clube tenha trabalhado para reforçar essa posição ao longo das últimas temporadas, com as contratações de Konaté e Huijsen e a promoção do jovem Asencio ao time principal, há sempre um momento decisivo em cada temporada no qual o treinador se vê sem zagueiros.

Desta vez, chegou a vez do treinador português José Mourinho, que enfrenta um verdadeiro dilema antes de receber o Villarreal no próximo sábado, no estádio Santiago Bernabéu, às nove da noite no horário da Europa Central.

Rüdiger sozinho

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Mourinho não tem, diante do Villarreal, mais que um único jogador totalmente pronto para o coração da defesa, o alemão Antonio Rüdiger. Quanto aos demais nomes, estão fora dos planos: Huijsen por suspensão e Asencio por lesão.

A esperança segue depositada nos jogadores que retornam de lesão, mas o cenário não é tranquilizador. O francês Konaté pode estar à disposição, mas ainda está atrasado na recuperação de uma lesão no joelho, enquanto o brasileiro Éder Militão se aproxima do retorno após uma ausência que durou mais de seis meses, mas sua participação ainda é arriscada.

Soluções de emergência

Diante desse cenário complicado, Mourinho não terá outra opção senão recorrer a soluções de emergência: ou apostar nos jovens da base, como Mario Rivas ou Juan Martínez, ou reutilizar o francês Aurélien Tchouaméni na posição de zagueiro, função que ele já desempenhou em ocasiões anteriores.

Qualquer que seja a decisão que o treinador português venha a tomar, a verdade imutável continua sendo que esse mal que atormenta o Real Madrid há tanto tempo parece estar fadado a nunca acabar.







