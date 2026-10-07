Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP
Traduzido por

Uma maldição que não acaba no Bernabéu: Mourinho paga o preço do eterno dilema do Real Madrid

J. Mourinho
I. Konate
D. Huijsen
A. Ruediger
Portugal
França
Espanha
Alemanha

Teste do Villarreal se aproxima

Dizem que nada dura para sempre, uma regra que o Real Madrid parece ter decidido quebrar ao sofrer com um problema sem fim. Apesar de todas as contratações e promoções, o clube merengue se vê novamente diante do mesmo velho pesadelo: uma crise aguda no coração da defesa.

E embora a diretoria do clube tenha trabalhado para reforçar essa posição ao longo das últimas temporadas, com as contratações de Konaté e Huijsen e a promoção do jovem Asencio ao time principal, há sempre um momento decisivo em cada temporada no qual o treinador se vê sem zagueiros.

Desta vez, chegou a vez do treinador português José Mourinho, que enfrenta um verdadeiro dilema antes de receber o Villarreal no próximo sábado, no estádio Santiago Bernabéu, às nove da noite no horário da Europa Central.

Rüdiger sozinho

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Mourinho não tem, diante do Villarreal, mais que um único jogador totalmente pronto para o coração da defesa, o alemão Antonio Rüdiger. Quanto aos demais nomes, estão fora dos planos: Huijsen por suspensão e Asencio por lesão.

A esperança segue depositada nos jogadores que retornam de lesão, mas o cenário não é tranquilizador. O francês Konaté pode estar à disposição, mas ainda está atrasado na recuperação de uma lesão no joelho, enquanto o brasileiro Éder Militão se aproxima do retorno após uma ausência que durou mais de seis meses, mas sua participação ainda é arriscada.

Soluções de emergência

Diante desse cenário complicado, Mourinho não terá outra opção senão recorrer a soluções de emergência: ou apostar nos jovens da base, como Mario Rivas ou Juan Martínez, ou reutilizar o francês Aurélien Tchouaméni na posição de zagueiro, função que ele já desempenhou em ocasiões anteriores.

Qualquer que seja a decisão que o treinador português venha a tomar, a verdade imutável continua sendo que esse mal que atormenta o Real Madrid há tanto tempo parece estar fadado a nunca acabar.



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google