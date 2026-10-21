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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Uma maldição que começou no Clásico: as lesões falam francês no Al-Nassr saudita

M. Simakan
K. Coman
Al-Faisaly x Al-Nassr
Al-Faisaly
Al-Nassr
Campeonato Saudita
França
Arábia Saudita

As ausências cercam o Al-Alami

A maldição das lesões continuou a perseguir o clube saudita Al-Nassr, antes de sua aguardada partida contra o Al-Faisaly pela Liga Roshn.

O Al-Nassr visita o Al-Faisaly, na próxima sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela décima primeira rodada das disputas da Liga Roshn.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Nassr disputará a partida sem seus dois astros franceses: o ponta Kingsley Coman e o zagueiro Mohamed Simakan, devido à lesão que os dois sofrem no momento.

O jornal esclareceu que o departamento médico recusou arriscar escalar ambos os jogadores na partida contra o Al-Faisaly, e preferiu que eles continuassem em seus programas de recuperação, com receio de que sofressem uma nova lesão.

O departamento médico avaliará os jogadores franceses novamente nos próximos dias, a fim de verificar a situação deles quanto à participação na partida contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na próxima segunda-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Coman e Simakan sofrem com a lesão desde a vitória sobre o Neftchi, do Uzbequistão, pelo placar de 3 a 1, na segunda-feira retrasada, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

A dupla deveria desfalcar a partida do clássico contra o Al-Ahli, na última quinta-feira, antes que ela fosse adiada, mas eles ficaram de fora da partida contra o Neom, ontem, terça-feira, pela décima rodada da Liga Roshn.

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