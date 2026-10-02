Com uma derrota por 7 a 0, o Werder perdeu o amistoso contra o time da primeira divisão holandesa na tarde de sexta-feira e se apresentou de forma especialmente desastrosa no primeiro tempo.

Após 41 minutos, o placar já marcava 6 a 0 do ponto de vista do time de Bremen. Depois do 4 a 0, Niclas Füllkrug perdeu a paciência. "Isso aqui é uma loucura!", gritou o jogador que retornava, incrédulo diante da humilhação, que o experiente goleiro Markus Kolke iniciou com uma falha grave e um pênalti cometido após cinco minutos.

Kolke não conseguiu controlar um recuo de Amos Pieper e, na sequência, derrubou Lucas Vennegoor of Hesselink em lance de pênalti. Depois vieram os gols de Marko Pjaca (14'/21'), Kristian Hlynsson (15'), Daan Rots (40') e um gol contra de Youri Regeer (42'), antes de o apito do intervalo interromper a humilhação. Aos 70 minutos, Aske Adelgaard deu números finais ao placar.

O debacle também é preocupante porque, apesar de 17 jogadores ausentes por convocações para seleções ou lesões, ainda assim seis titulares estavam no time inicial de Daniel Thioune.

Debacle do Werder surpreende após bom início de temporada

O técnico do Werder permaneceu sentado no banco por vários minutos após o apito para o intervalo ao lado de seus auxiliares, antes de seguir visivelmente abatido para os vestiários e, presumivelmente, cobrar sua equipe em alto e bom som.

O vexame no amistoso foi, sim, surpreendente, afinal o Werder havia feito um bom início de temporada na Bundesliga, com sete pontos em quatro jogos. Füllkrug se destacou com três gols, assim como Marco Grüll, que vivia boa fase. Outros reforços, como Chuki, também já haviam convencido. Na sexta-feira da próxima semana, o Werder visita o BVB, que até aqui venceu todos os jogos. Atualmente, quase não há tarefa mais difícil na Bundesliga.