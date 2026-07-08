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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Uma lista negativa em que só ele figura... 500 minutos na Copa do Mundo revelam a limitação de Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Portugal
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Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

O astro português não conseguiu realizar seu sonho de conquistar a Copa do Mundo

Uma nova estatística revelou a situação de insucesso enfrentada por Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, nas duas últimas edições da Copa do Mundo: a de 2022, no Catar, e a de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Ronaldo não conseguiu realizar seu sonho de conquistar a Copa do Mundo, depois que a seleção de Portugal foi eliminada da Copa do Mundo de 2022 nas quartas de final contra o Marrocos e, em 2026, nas oitavas de final pela seleção da Espanha.

No entanto, o sofrimento de Ronaldo não se resumiu apenas às derrotas, mas também ao desempenho individual que apresentou nessas duas edições, o que o colocou em uma lista negativa na qual não há nenhum outro jogador além dele.

De acordo com a rede “DAZN”, Ronaldo é o único jogador que disputou mais de 500 minutos nas duas últimas edições da Copa do Mundo sem conseguir realizar nenhuma drible.

Reportagens anteriores já haviam revelado outra estatística, indicando que o astro português teve menos dribles até mesmo do que Vizinha, goleiro de Cabo Verde, que conseguiu realizar um drible durante o confronto contra a Argentina nas oitavas de final.

Vale lembrar que Ronaldo ainda não se pronunciou sobre sua aposentadoria do futebol internacional após a Copa do Mundo de 2026, embora sua irmã tenha admitido que esse torneio pode ser o último de sua carreira com o “Brasil da Europa”.

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