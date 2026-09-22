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Tchouameni(C)Getty Images
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Uma ligação e uma confissão sincera: por que Tchouaméni ficou de fora da primeira convocação de Zidane para a seleção da França?

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Pagou o preço por sua pouca participação com o Real Madrid

Uma reportagem revelou, nesta terça-feira, os bastidores da exclusão do astro do Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, da lista da seleção da França, anunciada pelo novo treinador, Zinedine Zidane, há alguns dias.

Aurélien Tchouaméni ficou de fora da convocação de Zinedine Zidane para a seleção francesa e pagou o preço de suas poucas participações com o Real Madrid.

O novo treinador da seleção explicou, na ocasião: "Aurélien está ausente dos gramados há cerca de dois meses, jogou apenas 120 minutos e só começou como titular uma única vez. Acredito que o melhor para ele seja permanecer em Madri e dar continuidade aos treinos para sua recuperação".

Segundo o jornal "L'Équipe", Zinedine Zidane ligou para Tchouaméni antes de anunciar sua lista para se informar sobre sua condição e saber se ele poderia participar durante a atual data Fifa.

 Tchouaméni indicou que não estava em plena condição física após sua lesão no músculo adutor, e Zidane não quis se precipitar.

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Isso deixa as opções de Zidane em relação ao jogador do Real Madrid completamente em aberto durante a data Fifa de novembro próximo.

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