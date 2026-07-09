Uma ligação e um presente valioso... Messi surpreende Klose após quebrar seu recorde histórico na Copa do Mundo

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, surpreendeu Miroslav Klose, ex-atacante da seleção alemã, ao quebrar seu recorde histórico na Copa do Mundo.

Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 21 gols, após marcar 8 gols na Copa do Mundo de 2026, superando o recorde histórico de Klose, que liderava a lista com 16 gols.

Klose disse em declarações transmitidas pela emissora francesa “Radio Monte Carlo”: “O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, foi meu companheiro de equipe na Lazio, e ainda mantemos contato regularmente. Ele organizou uma ligação entre mim e Messi, e foi muito emocionante”.

Ele acrescentou: “É verdade que nos encontrávamos de vez em quando em campo, e isso sempre foi algo agradável para mim, mas essa ligação foi a primeira vez que tivemos uma conversa longa fora desses jogos”.

E concluiu: “(Messi) me disse que vai me enviar uma camisa autografada. O recorde seria quebrado de qualquer maneira, e o Messi é bem-vindo a fazer isso; sou um grande fã dele, e sempre fui.”

Vale lembrar que Messi igualou o recorde histórico de Klose após marcar um hat-trick que levou a Argentina à vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, na primeira rodada da fase de grupos, antes de quebrar o recorde com dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria.