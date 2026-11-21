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A última vitória do Paris Saint-Germain foi ofuscada por uma lesão grave do jovem destaque Desire Doue. O atacante precisou deixar o campo, visivelmente abalado, no primeiro tempo do confronto de sábado pela Ligue 1, e o técnico Luis Enrique teve de responder a perguntas difíceis sobre as opções de seu elenco.

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Doue sofre lesão em Nice

O Paris Saint-Germain manteve sua boa fase no futebol francês com uma vitória apertada por 3 a 2 fora de casa sobre o Nice, mas o resultado foi ofuscado por uma cena angustiante envolvendo Doue. O atacante de 21 anos havia acabado de colocar sua equipe em vantagem após uma assistência de Achraf Hakimi quando sofreu a lesão, aos 39 minutos.

Ao tentar proteger a bola, Doue pareceu torcer o joelho direito de maneira anormal, apesar de não ter havido contato com Sofiane Diop, do Nice. A gravidade da situação ficou imediatamente evidente para seus companheiros e para a equipe médica quando o jovem segurou a perna, sentindo muita dor.

O jogador da seleção francesa acabou deixando o campo de maca, aos prantos, sob aplausos solidários das duas torcidas no Allianz Riviera. Ferran Torres entrou em seu lugar e, mais tarde, marcou o terceiro gol, decisivo para a vitória, mas o clima após a partida continuou sombrio.

As primeiras indicações sugerem que o departamento médico do clube teme uma possível ruptura do ligamento cruzado, o que exigiria um longo período de recuperação. A lesão é um duro golpe para um jogador que vinha se firmando como peça fundamental no ataque do PSG durante a impressionante sequência de 12 vitórias da equipe.

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Enrique confirma gravidade da lesão

Ao falar com a imprensa logo após o apito final, Enrique não tentou minimizar a gravidade da situação. O treinador espanhol, que tem visto as opções de seu elenco serem frequentemente testadas nesta temporada, demonstrou preocupação ao comentar o estado do jovem atacante.

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"Teremos que esperar até amanhã para saber, mas é uma lesão grave. Ele está triste e preocupado. Vai voltar mais forte do que nunca", disse Enrique à imprensa. O treinador ressaltou que o clube precisa aguardar os resultados dos exames médicos finais, previstos para domingo, para determinar a natureza exata da lesão.

Ao comentar o caso em entrevista à Ligue 1+, Enrique reiterou sua avaliação e reconheceu as duras realidades do esporte de alto nível. "É uma lesão grave, isso está claro. Pudemos ver pela televisão. Faz parte da vida dos jogadores profissionais de altíssimo nível, podemos ver situações assim em quase toda rodada. É preciso aceitar. Tenho certeza de que ele conseguirá se recuperar muito bem e voltará ainda mais forte. Consegui conversar com ele, está no vestiário. Temos que esperar os exames finais para saber exatamente qual é a lesão, mas é uma lesão grave", explicou o técnico do PSG.

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Dificuldades para escalar a equipe e planos para o mercado

A perda de Doue é especialmente dolorosa para os atuais campeões franceses diante da lista de jogadores já lesionados. Enrique já precisa conduzir o restante da temporada sem Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante um confronto da Champions League contra o Barcelona em outubro.

Apesar do agravamento da situação, Enrique insistiu que o clube vai contar com a força do grupo, em vez de entrar em pânico na próxima janela de transferências. Questionado sobre possíveis reforços em janeiro, o treinador manteve a calma. "Somos uma equipe de verdade. Estamos sempre atentos ao mercado de transferências. Não é porque dois jogadores lesionados não podem atuar por um certo número de partidas… temos outros jogadores na equipe. Vamos superar isso como equipe. Não é a primeira vez", afirmou.