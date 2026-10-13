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Questionamentos sobre os recursos da Confederação Africana de Futebol

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Uma reportagem divulgada nesta terça-feira revelou os nomes dos possíveis candidatos a disputar as eleições da Confederação Africana de Futebol (CAF), mais especificamente ao cargo de presidente.

A mudança no formato da Copa Africana de Nações enfraqueceu a influência de Patrice Motsepe como presidente da Confederação Africana de Futebol.

Segundo o jornal "The Guardian", muitos dirigentes africanos perderam a confiança no dirigente sul-africano após o anúncio surpreendente do retorno ao formato de torneio realizado a cada dois anos, apenas dez meses depois da decisão de mudar para o sistema de quatro anos.

A expectativa é que essa mudança seja confirmada em novembro, em Abidjan.

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Motsepe também anunciou que não disputará um terceiro mandato em 2029 e se comprometeu a conseguir o apoio unânime das 54 federações africanas para a reeleição de Gianni Infantino como presidente da Fifa, na eleição que será realizada em março, no Marrocos.

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Nesse contexto, vários candidatos se preparam para sucedê-lo, entre eles Samuel Eto'o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol e membro do Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol.

A lista de possíveis candidatos à sucessão de Motsepe inclui ainda Ahmed Yahya, presidente da federação da Mauritânia, Yacine Idriss Diallo, presidente da federação da Costa do Marfim, e Souleiman Waberi (Djibuti).

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Enquanto isso, seguem as dúvidas sobre os recursos financeiros da Confederação Africana de Futebol e sobre a organização da Copa Africana de Nações de 2027, no Quênia, na Tanzânia e em Uganda, cuja realização em junho e julho ainda não está confirmada.

Um possível adiamento para o fim do ano poderia atrapalhar o calendário das competições europeias.