Uma lembrança inesquecível... O árbitro que apitou a histórica classificação do Marrocos vai comandar o confronto contra a França

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou oficialmente a nomeação do árbitro argentino Facundo Tello para apitar o aguardado confronto entre as seleções da França e do Marrocos, marcado para a noite da próxima quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Tello comandará uma equipe de arbitragem inteiramente argentina, composta pelos assistentes Juan Pablo Bellati e Gabriel Shadi, além de Darío Herrera como quarto árbitro e Cristian Navarro como árbitro do VAR.

O árbitro argentino, de 44 anos, possui uma boa experiência em Copas do Mundo; esta é a segunda vez em sua carreira que ele participa de uma fase final da Copa do Mundo, tendo apitado, especificamente, o histórico confronto entre Marrocos e Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022, que terminou com a vitória dos Leões do Atlas por 1 a 0.

A partida entre França e Marrocos é o terceiro confronto que a FIFA designa para Tello nesta 23ª edição da Copa do Mundo, depois de ter apitado o jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina (1 a 1) na fase de grupos, e, em seguida, o jogo entre Coreia do Sul e África do Sul (0 a 1). Assim, a partida de quinta-feira será sua primeira partida nas fases eliminatórias como árbitro de campo nesta edição.