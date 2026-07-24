Uma joia preciosa: jogador saudita acende disputa entre clubes da Roshan e da Europa!

Um dos craques da Liga Roshn Saudita entrou com força nas atenções ao longo dos últimos dias, depois de chamar a atenção pelas suas exibições de destaque, tornando-se alvo de vários clubes que procuram reforçar os seus plantéis antes do arranque da nova época, numa transferência que poderá assistir a uma concorrência inesperada durante o mercado de verão.

De acordo com o que revelou o jornalista Sacha Tavolieri, o defesa saudita Ahmed Al-Sayyahi, jogador do clube Al-Riyadh, passou a ser alvo do interesse de vários clubes da Liga Roshn, após a época notável que realizou com a sua equipa.

Esclareceu que o clube Al-Qadsiah é o mais interessado em garantir os serviços do jogador, uma vez que goza de grande admiração no seio da direção técnica do clube, que vê nele uma das opções adequadas para reforçar a defesa.

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O jornalista indicou também que o interesse não se limita aos clubes sauditas, já que vários clubes europeus acompanham a evolução do nível do jogador, preparando uma possível movimentação para o contratar nos próximos tempos, à luz das exibições que realizou ao longo da época passada.

Este interesse surge após uma época completa que Al-Sayyahi disputou com a camisola do Al-Riyadh, ao longo da qual conseguiu firmar-se como um dos mais destacados defesas sauditas, fazendo com que o seu nome esteja fortemente presente na mesa de vários clubes dentro e fora do reino.