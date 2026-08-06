O Al Ittihad manteve sua atuação forte durante a atual janela de transferências de verão, ao renovar o contrato de uma de suas mais notáveis promessas.

O Al Ittihad anunciou, nesta quinta-feira, a renovação do contrato de seu jovem jogador Mohammed Fallatah por mais 3 anos, permanecendo com a equipe até 2029.

Esse movimento do clube saudita teve como objetivo preservar um de seus mais destacados jovens talentos, para o qual todos preveem um futuro brilhante.

Fallatah foi promovido ao time principal há cerca de dois anos, mais precisamente em 2024, sob o comando do técnico francês Laurent Blanc, quando tinha apenas 17 anos, e o treinador demonstrou admiração por seu talento.

Apesar de não ter conseguido obter grandes oportunidades para atuar nas partidas ao longo do período recente, o novo técnico alemão Jens Weissing pode contar com ele, especialmente diante da evidente carência numérica no meio de campo.

Vale lembrar que o clube saudita se movimentou de forma ativa nas últimas horas, tendo concluído a contratação do lateral-esquerdo Fares Abdi, do Neom, e do meio-campista senegalês Dion Lopy, do Almería, após acionar a cláusula de compra no contrato de seu zagueiro camaronês Stephane Kellier.

O Al Ittihad se prepara para o início da nova temporada, mais precisamente no dia 11 de agosto, quando enfrentará o Al Jazira, na fase preliminar da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O "Decano" começa sua trajetória na Liga Saudita no sábado, dia 15 de agosto, quando receberá o Al Khaleej, no Estádio Al Inma, na primeira rodada.