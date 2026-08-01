O jornal espanhol "Mundo Deportivo" considera que o jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim se apresentou com força como uma nova solução ofensiva dentro do Barcelona, num momento em que o clube catalão segue à procura de um centroavante, em meio à complexidade das negociações para a contratação do argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

O jornal afirmou que o futuro da contratação de um novo atacante ainda é incerto, diante da dificuldade em concretizar a transferência de Julián Álvarez e da falta de clareza sobre a alternativa que poderia convencer o técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco. No entanto, Hamza Abdel Karim aproveitou a oportunidade e apresentou suas credenciais para liderar o ataque da equipe após seu brilho no amistoso contra o Birmingham.

O jornal apontou que o atacante egípcio, de 18 anos, aproveitou da melhor forma possível os 60 minutos em que atuou no último amistoso, depois de marcar dois gols e provar que possui as características de um atacante nato, confirmando estar pronto para garantir um lugar dentro do time principal.

Acrescentou que Hamza, que abriu mão de parte de suas férias de verão após sua participação com a seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, juntou-se cedo aos treinos do Barcelona sob o comando de Flick, com o desejo de provar suas capacidades e disputar um lugar na escalação titular.

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O jornal ressaltou que o Barcelona havia emprestado o jogador do Al Ahly durante a última temporada para representar a equipe juvenil, antes de decidir acionar a cláusula de compra definitiva, depois que os dirigentes do clube se convenceram de que possuíam uma "joia bruta", ainda antes de seu brilho notável com a seleção do Egito na Copa do Mundo.

Explicou que Hamza não se limitou a marcar dois gols, mas apresentou uma atuação completa como atacante, travando disputas físicas com os defensores, movimentando-se constantemente para criar espaços e contribuindo na pressão sobre o adversário, comprovando que é capaz de desempenhar o papel de atacante número "9".

Acrescentou que o primeiro gol veio depois de ele próprio sofrer um pênalti, antes de convertê-lo com sucesso nas redes, enquanto o segundo gol foi marcado com o toque de um atacante artilheiro, após aproveitar um rebote do goleiro dentro da área.

O "Mundo Deportivo" encerrou sua reportagem ressaltando que Hamza Abdel Karim se colocou como forte candidato para liderar o ataque do Barcelona, num momento em que o clube ainda enfrenta dificuldades para fechar a transferência de Julián Álvarez, o que pode levar Flick a apostar no atacante egípcio como uma das soluções ofensivas durante a nova temporada.