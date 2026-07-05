Uma jogada inteligente que arrasou a Croácia... Será que Portugal vai usar a mesma tática contra a Espanha?

John Dahl Tomasson, especialista do Grupo de Estudos Técnicos da Federação Internacional de Futebol (FIFA), revelou, em uma análise tática, como a seleção portuguesa utilizou os cruzamentos pelas laterais para causar problemas à seleção croata, tanto em jogadas de bola parada quanto no jogo aberto.

Tomasson explicou, no site oficial da FIFA, que, desde os escanteios perigosos e as jogadas ameaçadoras dentro da grande área até o cruzamento decisivo de Rafael Leão para o gol da vitória, o mesmo padrão se repetiu: a Portugal acalmou o ritmo do jogo, criou superioridade numérica, conduziu a jogada com rapidez e atacou a área com extrema velocidade.

Essa tática se repetiu em diferentes situações, mas com a mesma ameaça: o envio de bolas curvas de alta qualidade para as áreas centrais perigosas e para o segundo poste.

No que diz respeito aos escanteios com efeito, a seleção portuguesa conseguiu criar quatro chances de gol em um total de nove escanteios conquistados contra a Croácia, sendo que todos os seis escanteios cobrados diretamente dentro da grande área foram com efeito para dentro.

Thomasson destacou que os escanteios da Portugal dentro da grande área foram de um nível excepcionalmente alto, com a presença de jogadores como Nuno Mendes, capaz de encontrar os alvos pré-definidos com rapidez e precisão.

Por outro lado, vários jogadores portugueses conseguiram bloquear com eficácia os adversários que defendiam em zona na segunda linha, o que deu aos seus companheiros de equipe espaço para fazerem avanços tardios em direção ao poste mais distante, que muitas vezes era o alvo principal de seus escanteios.

Quanto aos cruzamentos com efeito no jogo aberto, a seleção portuguesa realizou 15 cruzamentos, dos quais 14 foram executados pelas laterais, sendo 7 pela direita e 7 pela esquerda.

Desses 15 cruzamentos, dois foram bem-sucedidos, e um deles resultou no gol da vitória marcado por Gonzalo Ramos nos acréscimos.

No entanto, alguns desses cruzamentos incompletos no jogo aberto também representaram uma ameaça, conforme mostrado nos vídeos.

Thomasson revelou que esse número elevado foi resultado de uma estratégia de construção organizada e deliberada; durante a construção de jogadas, os meio-campistas de Portugal recuavam ao lado dos zagueiros centrais para criar superioridade numérica contra a linha de ataque da Croácia; ao mesmo tempo, os atacantes e os alas trocavam de papéis nos corredores laterais e ameaçavam o espaço atrás da defesa, o que levava a Croácia a se deslocar propositalmente para as laterais.

E, à medida que o adversário se deslocava para um dos lados, a Portugal transferia rapidamente a jogada para o outro lado, onde superava numericamente os adversários e tinha tempo para lançar cruzamentos curvos e precisos.

A seleção portuguesa enfrenta a Espanha amanhã, segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.