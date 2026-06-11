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Uma jogada emocionante revelou suas intenções... O primeiro gol de Mourinho abre as portas para o Real Madrid

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J. Mourinho
J. Gvardiol
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Gvardiol está enrolando nas negociações para renovar seu contrato com o City... Será que ele vai se juntar ao Real Madrid?

Reportagens da imprensa revelaram que o zagueiro croata Josko Gvardiol suspendeu temporariamente as negociações para renovar seu contrato com o Manchester City, em uma medida que pode dar ao Real Madrid a oportunidade de avaliar a possibilidade de contratá-lo durante a próxima janela de transferências, em meio ao grande interesse do técnico português José Mourinho em trazê-lo para o clube.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Mourinho, que está dando os últimos retoques em seu novo projeto no Real Madrid, considera que Gvardiol é a peça ideal para reforçar a defesa, devido à sua capacidade de atuar com grande eficiência tanto na zaga quanto na lateral esquerda, o que lhe confere grande vantagem na lista de nomes desejados.

Fontes indicaram que o técnico português realizou uma avaliação abrangente do elenco e considera necessário proporcionar um maior equilíbrio entre as vertentes defensiva e ofensiva.

Enquanto a equipe conta com opções ofensivas sólidas pelo lado direito, Mourinho busca contratar um jogador com grande solidez defensiva na lateral esquerda, e Gvardiol e o italiano Riccardo Calafiori estão entre os principais candidatos para essa função.

Javi Gvardiol é o principal alvo da diretoria do Real Madrid, apesar de estar ciente da dificuldade de concretizar a negociação. Apesar de ter sofrido algumas lesões na última temporada, o jogador continua sendo muito valorizado no Manchester City, que o considera um dos elementos fundamentais do projeto esportivo do clube, tanto por seu talento técnico quanto por sua personalidade profissional e influência positiva no vestiário.

O clube inglês pagou cerca de 90 milhões de euros para contratar o zagueiro croata do Leipzig alemão no verão de 2023, o que reflete o tamanho do investimento feito para trazê-lo.

Na tentativa de manter o jogador, o Manchester City agiu rapidamente após o fim da temporada e apresentou uma proposta para renovar seu contrato, embora o contrato atual se estenda até o verão de 2028, em uma clara indicação da importância que ele tem dentro do clube.

Apesar disso, o Real Madrid recebeu um importante impulso moral, depois que Javi Dardailou pediu um prazo à diretoria do City para analisar seu futuro antes de tomar uma decisão definitiva sobre a renovação, especialmente diante do interesse do clube espanhol e da clara vontade de Mourinho em contratá-lo.

O jogador está atualmente com a seleção croata para disputar a Copa do Mundo de 2026, onde deve ter mais tempo para refletir sobre suas opções futuras.

Relatos indicam que a ideia de se transferir para o Real Madrid desperta o interesse do zagueiro croata, que não deseja se precipitar antes de definir seu futuro.

Por outro lado, o Real Madrid está ciente de que negociar com o Manchester City não será uma tarefa fácil, especialmente porque o clube inglês não é conhecido por abrir mão de suas estrelas com facilidade. No entanto, as mudanças pelas quais o clube passou recentemente podem levar alguns jogadores a analisar novas ofertas em busca de novos desafios.

Por outro lado, relatos indicam que o Real Madrid continua trabalhando para reforçar seu elenco em várias posições, após já ter fechado algumas contratações na defesa, enquanto o meio-campo continua sendo uma das principais prioridades de Mourinho para o próximo período, no âmbito de um plano abrangente que visa construir uma equipe capaz de disputar todos os títulos.

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