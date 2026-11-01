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O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, surpreendeu taticamente no recente Der Klassiker ao abandonar seu esquema defensivo habitual para dificultar a vida do Bayern de Munique. A decisão ousada de voltar a atuar com uma linha de quatro defensores recebeu muitos elogios dos jogadores mais experientes do elenco do Dortmund após o empate disputado.

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Kovac adota linha de quatro para viagem a Munique

Em uma decisão que surpreendeu muita gente, o Dortmund deixou de lado o esquema defensivo que vinha usando e escalou uma linha de quatro contra o Bayern. A aposta tática deu resultado: o Dortmund empatou em 2 a 2 na Allianz Arena, apesar de não usar o sistema no campeonato desde uma derrota para o RB Leipzig em março de 2025. Kovac havia passado meses treinando uma defesa com três zagueiros, o que tornou a mudança repentina para o maior jogo nacional da temporada um risco enorme.

Os jogadores sentiram imediatamente o impacto da mudança em campo e consideraram que a nova formação lhes permitiu competir de maneira mais eficaz com o gigante bávaro. “Niko teve uma sacada genial com a linha de quatro”, disse o goleiro Gregor Kobel, segundo o Kicker. O jogador da seleção suíça elogiou a decisão do treinador e a descreveu como “muito corajosa”, considerando a importância da partida e a qualidade do adversário.

Dificuldades nos treinos antecederam bom resultado na Allianz Arena

Curiosamente, a implantação do novo sistema esteve longe de ser tranquila na preparação para a partida. Nico Schlotterbeck, que formou a dupla de zaga com Waldemar Anton, revelou que o ensaio foi conturbado e ameaçou comprometer o plano do treinador antes de a bola rolar. Longe de ser um sucesso tático imediato, o último treino do elenco foi abaixo do esperado e desarticulado, deixando muitas dúvidas para o confronto.

“O treinador conversou comigo e com Waldi sobre o que achávamos da ideia. Ontem, o time se comprometeu com ela. O último treino não foi dos melhores, vocês podem perguntar ao treinador sobre isso, mas o time se comprometeu, e isso é o mais importante”, explicou o defensor.

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Dúvidas táticas foram deixadas de lado antes do Bayern

O próprio Kovac confirmou o relato e sugeriu que um ensaio ruim costuma ser seguido por uma atuação melhor no jogo. O técnico croata observou que, embora o time tenha treinado a linha de quatro para se preparar para as jogadas recorrentes do Bayern, ele não ficou totalmente satisfeito com a execução no treino. Ainda assim, confiava que a experiência dos jogadores com sistemas semelhantes em suas respectivas seleções os ajudaria a lidar com a pressão da partida.

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“Ontem, treinamos a linha de quatro e fizemos alguns exercícios, porque certas jogadas sempre se repetem aqui em Munique. Não fiquei totalmente satisfeito, mas geralmente, quando o último treino não vai tão bem, o jogo é melhor. E foi o que aconteceu hoje. Dá para ver que os rapazes jogam em uma linha de quatro nas seleções”, revelou Kovac.

Respeito, mas sem temor dos campeões

O resultado foi uma demonstração de ambição do Dortmund, que muitas vezes teve dificuldades para manter a regularidade em visitas recentes à Allianz Arena. Schlotterbeck concluiu que a combinação de estratégia e mentalidade foi perfeita para a ocasião.

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“A tática, a intensidade, o respeito necessário, mas sem reverência. No geral, tudo isso funcionou bem hoje, e por isso todos merecem elogios: o treinador e o time”, afirmou enfaticamente o jogador da seleção alemã.