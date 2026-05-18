Uma história embaraçosa sobre Robin van Persie e um jogador do próprio time: “Eles nem se olhavam. Não são exatamente amigos íntimos”

Ramiz Zerrouki, emprestado ao FC Twente, deve, em princípio, retornar ao Feyenoord ao final desta temporada. No domingo, porém, o meio-campista afirmou que não está disposto a isso, o que parece estar relacionado, em grande parte, ao seu relacionamento com o técnico Robin van Persie. O fato de os dois não se darem bem foi confirmado mais uma vez na segunda-feira, durante o podcast de futebol da NOS.

No domingo, Zerrouki disse diante das câmeras da ESPN: “Contratualmente, é claro que tenho que voltar. Ainda tenho um contrato de um ano com o Feyenoord, mas acho que a situação lá é de conhecimento geral. Vamos ver no que isso vai dar, mas acho que está claro que não vou continuar lá. A situação lá não é das melhores para mim. Posso ser sincero sobre isso.”

“Nesta temporada, recuperei a minha alegria e estou voltando ao meu nível. Anseio pelas partidas todas as semanas. Seria difícil voltar à situação anterior. Não nos separamos em conflito, mas houve uma divergência de opiniões.”

No podcast de futebol da NOS, um dia depois, fala-se, entre outras coisas, dessas palavras de Zerrouki. “É melhor ser claro. Ele também teve experiências tão negativas com esse treinador”, opina o comentarista Jeroen Elshoff.

Mark Kloostra, também comentarista, conta uma anedota embaraçosa sobre Zerrouki e Van Persie no início desta temporada. “Encontrei os dois. Eu estava no Twente contra o Feyenoord. E então Van Persie teve que esperar pela coletiva de imprensa de Zerrouki antes de entrar”, ele começa.

“E esse é um corredor bem estreito, entre o corredor que leva aos vestiários e a sala de imprensa, onde acontece a coletiva. E lá estava Van Persie esperando. Zerrouki também precisava passar por ali. Van Persie sabia que Zerrouki iria passar por ali, e Zerrouki sabia que Van Persie estava lá. E eles passaram um pelo outro sem se olhar. Eles não são exatamente amigos.”

Arno Vermeulen conclui então: “Zerrouki diz que simplesmente não quer voltar de jeito nenhum porque não gosta do ambiente lá. Ele não quer necessariamente fazer disso uma questão pessoal, mas é claro que todo mundo entende que as coisas não estão muito bem entre os dois.”