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Robin van PersieImago
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Uma história embaraçosa sobre Robin van Persie e um jogador do próprio time: “Eles nem se olhavam. Não são exatamente amigos íntimos”

Feyenoord
R. van Persie
R. Zerrouki

Ramiz Zerrouki, emprestado ao FC Twente, deve, em princípio, retornar ao Feyenoord ao final desta temporada. No domingo, porém, o meio-campista afirmou que não está disposto a isso, o que parece estar relacionado, em grande parte, ao seu relacionamento com o técnico Robin van Persie. O fato de os dois não se darem bem foi confirmado mais uma vez na segunda-feira, durante o podcast de futebol da NOS.

No domingo, Zerrouki disse diante das câmeras da ESPN: “Contratualmente, é claro que tenho que voltar. Ainda tenho um contrato de um ano com o Feyenoord, mas acho que a situação lá é de conhecimento geral. Vamos ver no que isso vai dar, mas acho que está claro que não vou continuar lá. A situação lá não é das melhores para mim. Posso ser sincero sobre isso.”

“Nesta temporada, recuperei a minha alegria e estou voltando ao meu nível. Anseio pelas partidas todas as semanas. Seria difícil voltar à situação anterior. Não nos separamos em conflito, mas houve uma divergência de opiniões.”

No podcast de futebol da NOS, um dia depois, fala-se, entre outras coisas, dessas palavras de Zerrouki. “É melhor ser claro. Ele também teve experiências tão negativas com esse treinador”, opina o comentarista Jeroen Elshoff.

Mark Kloostra, também comentarista, conta uma anedota embaraçosa sobre Zerrouki e Van Persie no início desta temporada. “Encontrei os dois. Eu estava no Twente contra o Feyenoord. E então Van Persie teve que esperar pela coletiva de imprensa de Zerrouki antes de entrar”, ele começa.

“E esse é um corredor bem estreito, entre o corredor que leva aos vestiários e a sala de imprensa, onde acontece a coletiva. E lá estava Van Persie esperando. Zerrouki também precisava passar por ali. Van Persie sabia que Zerrouki iria passar por ali, e Zerrouki sabia que Van Persie estava lá. E eles passaram um pelo outro sem se olhar. Eles não são exatamente amigos.”

Arno Vermeulen conclui então: “Zerrouki diz que simplesmente não quer voltar de jeito nenhum porque não gosta do ambiente lá. Ele não quer necessariamente fazer disso uma questão pessoal, mas é claro que todo mundo entende que as coisas não estão muito bem entre os dois.”

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