Uma história de 9 anos: o Barcelona terá sucesso em sua segunda tentativa de contratar Rodri?

O Barcelona tentou contratar Rodri, atual estrela do Manchester City, há cerca de 9 anos, quando o jogador estava no início de sua trajetória com o Villarreal, em um episódio que remonta a 2017.

A revelação desses detalhes acontece no momento em que o nome de Rodri voltou com força ao topo do mercado de transferências, depois que o Barcelona entrou nas negociações com o jogador, que há poucas horas parecia próximo de se transferir para o rival Real Madrid.

A movimentação do Barcelona veio na tentativa de compensar a longa ausência de seu meia holandês Frenkie de Jong, que se recupera de lesão.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona havia colocado Rodri, então com 21 anos, entre suas opções para substituir Sergio Busquets no futuro, mas o clube catalão se movimentou tarde demais, depois que o jogador já havia avançado bastante rumo ao retorno ao Atlético de Madrid.

Barcelona se movimentou tarde demais em 2017

A história remonta a dezembro de 2017, quando Rodri era jogador do Villarreal, após ter subido pelas categorias de base do Atlético de Madrid, e começou a chamar a atenção graças ao seu nível pelo clube espanhol e pela seleção espanhola sub-21.

O Barcelona vinha acompanhando o jogador havia algum tempo, e via nele o meia capaz de suceder Sergio Busquets no futuro, antes de o clube iniciar suas movimentações para sondar a possibilidade de contratá-lo.

Mas, quando o Barcelona entrou em contatos sérios a respeito do jogador, Rodri já havia dado sua aprovação inicial para retornar ao Atlético de Madrid, em uma transferência que só foi anunciada oficialmente em maio de 2018.

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Rodri havia renovado seu contrato com o Villarreal até junho de 2022, com o aumento do valor da multa rescisória em seu contrato de 12 milhões de euros para 25 milhões.

O jornal espanhol destacou que a decisão do Villarreal de aumentar o valor da multa rescisória veio diante da percepção do clube de que havia interesse de vários clubes no jogador, entre eles o Barcelona, o que lhe deu uma chance maior de obter uma contrapartida financeira elevada em sua saída.

No fim, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid por 25 milhões de euros, sendo 20 milhões de euros fixos, além de outros 5 milhões como variáveis e bonificações.

Do Atlético de Madrid ao Manchester City

Não demorou muito para que Rodri desse um novo passo em sua trajetória, depois que o Manchester City pagou o valor da multa rescisória de seu contrato com o Atlético de Madrid, no valor de 70 milhões de euros, no verão de 2019.

Desde então, Rodri se tornou um dos principais pilares do time inglês, antes de chegar ao auge de sua carreira com a conquista da Bola de Ouro em 2024, além da conquista da Eurocopa com a seleção espanhola.

Resta um ano de contrato de Rodri com o Manchester City, em meio ao desejo do Barcelona de fechar o negócio, depois que o jogador esteve próximo de se transferir para o Real Madrid, antes de o clube catalão entrar com força nas negociações.

Caso o negócio se concretize e Rodri se transfira para o Barcelona, o clube catalão terá fechado um ciclo que começou há cerca de 9 anos, quando tentou contratar o mesmo jogador para substituir Busquets, mas se movimentou, na época, tarde demais.