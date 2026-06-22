O tempo estava frio em Milão, com neblina densa todos os dias, e o “Penitina”, campo de treinamento do Inter de Milão, estava coberto de neve, mas Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira, fazia visitas regulares aos jogadores cuja participação na Copa do Mundo de 2022 na Coreia e no Japão ainda não estava confirmada.

Entre esses jogadores, destacava-se Ronaldo, o Fenômeno, que se recuperava de uma segunda cirurgia no tendão patelar, estava fora de forma e mantinha uma relação extremamente tensa com o técnico do Inter, Héctor Cúper.

Scolari foi franco ao chegar ao apartamento de Ronaldo, próximo ao San Siro, e disse a ele: “Cooper nos disse que você não vai se recuperar e que não está se dedicando”. A conversa foi tão difícil que Ronaldo chegou a chorar.

Scolari tinha certeza de que, se conseguisse trazer Ronaldo de volta à seleção, ele seria uma adição valiosa, não apenas pelo que poderia oferecer em campo, mas também no vestiário. Ronaldo já havia conquistado tudo e era uma figura muito querida.

Ronaldo pediu uma chance e disse que conversaria com Moratti (presidente do Inter na época) sobre ir ao Brasil para se recuperar lá, pois queria participar da Copa do Mundo.

O presidente da Inter de Milão concordou em permitir que Ronaldo fosse ao Rio para treinar com Nelton Petroni, seu fisioterapeuta de confiança, e o resto da história é conhecida: Ronaldo levou o Brasil à conquista da Copa do Mundo pela quinta vez e foi o artilheiro do torneio.

Vinte e quatro anos depois, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, busca alcançar o mesmo impacto que Ronaldo teve com Neymar.

É isso que o próprio Neymar almeja com a seleção de seu país; contra a Escócia, o ex-astro do Barcelona poderá embarcar no ônibus da equipe, sentar-se no banco de reservas e começar a se integrar à dinâmica do grupo, após ter ficado de fora das duas primeiras partidas da Copa do Mundo contra Marrocos e Haiti.

A seleção brasileira empatou em sua primeira partida contra o Marrocos (1 a 1) e, em seguida, venceu o Haiti (3 a 0). Resta agora a partida da terceira rodada da fase de grupos contra a Escócia, na madrugada da próxima quinta-feira.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Neymar está treinando de acordo com um programa específico e não tira a meia de compressão para melhorar a circulação sanguínea e acelerar a recuperação da lesão na panturrilha.

É verdade que Neymar carece de ritmo de jogo; ele não joga há semanas e sente falta da bola, e todos sabem disso, mas, para seus companheiros, Neymar continua sendo o jogador que impressionou a todos com seu talento futebolístico.

Não há dúvida de que Neymar continua sendo o jogador brasileiro mais talentoso da seleção nesta edição da Copa do Mundo, superando Vinícius Júnior, que segue à risca as orientações de Ancelotti e vem apresentando um desempenho de alto nível nos Estados Unidos.

Neymar se integra perfeitamente às conversas, partidas e encontros da equipe, é muito popular tanto entre os jogadores mais experientes quanto entre os jovens, e Ancelotti tem grande apreço por sua lucidez e empatia.

Neymar espera seguir os passos de Ronaldo em 2002; ele quer se recuperar de mais uma lesão e ser titular da seleção de seu país, levantando a Copa do Mundo. Tudo o que Neymar quer é que lhe permitam desfrutar de sua “última dança”.