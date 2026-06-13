Uma grande aposta... Hossam Hassan aposta neste jogador na escalação prevista para o confronto contra a Bélgica

Em uma jogada tática surpreendente, poucas horas antes do início da partida da seleção egípcia contra a Bélgica, na noite desta segunda-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, Hossam Hassan, técnico dos Faraós, escalar Mohamed Abdel-Moneim como titular na zaga, apesar de ele não ter disputado nenhuma partida pelo Nice, da França, desde que se recuperou de uma lesão, em uma formação defensiva que conta com três zagueiros para enfrentar o forte ataque belga.

O correspondente do programa “Al-Koura ma’ Faik” na “MBC Egito” informou que Hossam Hassan definiu suas opções táticas durante os últimos treinos e optou por uma formação defensiva com três zagueiros no centro, encarregando Mohamed Abdel Moneim de liderar a linha defensiva, apesar de ele não ter jogado pelo clube francês após se recuperar da lesão.

A participação de Abdel Moneim é a surpresa mais marcante na escalação dos Faraós, já que ele não disputou nenhuma partida oficial pelo Nice desde que voltou de lesão, o que torna a decisão de Hossam Hassan de escalá-lo uma aposta tática que reflete sua confiança absoluta na preparação do zagueiro internacional e em sua capacidade de arcar com o peso do confronto contra um adversário da força da Bélgica.

A escalação prevista conta com Mostafa Shobir no gol, e Mohamed Abdel Moneim, Yasser Ibrahim e Hamdi Fathi na zaga, ao lado de Mohamed Hani na lateral direita e Ahmed Fathou na esquerda.

O meio-campo é formado por Marwan Attia e Muhannad Lashin, enquanto Mohamed Salah, Omar Marmoush e Mahmoud Hassan Trezeguet atuam no ataque.