"Uma farsa inacreditável": jornais alemães atacam o árbitro marroquino... e o acusam de "roubar" a classificação

A eliminação da seleção alemã da Copa do Mundo de 2026 pelas mãos do Paraguai gerou uma tempestade de polêmicas na Alemanha, depois que a “Mannschaft” perdeu nos pênaltis após uma partida emocionante em que foi anulado um gol marcado pelo zagueiro Jonathan Tah na prorrogação — decisão que provocou a indignação do público esportivo alemão e trouxe de volta à tona a questão da arbitragem e do sistema de vídeo-árbitro (VAR).

A maioria dos jornais e programas esportivos não tratou a eliminação como um fracasso técnico ou como resultado da perda nos pênaltis, mas consideraram que o verdadeiro ponto de virada na partida foi a decisão do árbitro marroquino Jalal Al-Jadid de anular o gol de Tah após a revisão do VAR, decisão que alguns meios de comunicação descreveram como “roubo esportivo”.

Os minutos que se seguiram ao gol foram marcados por comemorações estrondosas dentro do estádio e entre a torcida alemã, já que todos acreditavam que sua seleção havia garantido a vaga nas oitavas de final, antes que a repetição na TV e o recurso ao VAR virassem o cenário de cabeça para baixo, transformando a alegria em choque e raiva.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não escondeu seu profundo descontentamento com a decisão, tendo-a descrito ao canal “ZDF” como um “verdadeiro escândalo”, afirmando que o goleiro do Paraguai não sofreu qualquer impedimento que justificasse a anulação do gol.

Momentos antes, Nagelsmann havia classificado a decisão como uma “farsa” durante entrevista ao canal “MagentaTV”, declarações que ocuparam as manchetes dos jornais alemães nas horas seguintes.

A onda de críticas se estendeu aos especialistas em arbitragem na Alemanha, onde o ex-árbitro internacional Thorsten Kienhofer afirmou não conseguir entender a decisão, apontando que o contato que antecedeu o gol é algo comum nessas situações e não chega a constituir uma infração.

O especialista alemão em arbitragem Patrick Etrich também se juntou ao coro de críticas, considerando que o uso da tecnologia de vídeo não se justificava, especialmente porque o árbitro havia validado o gol inicialmente antes de ser solicitado a rever a jogada, afirmando que o incidente não pode ser classificado como um erro claro e evidente que exija a alteração da decisão.

Em meio à polêmica, o famoso técnico alemão Jürgen Klopp se manifestou, usando um tom irônico para criticar a decisão.

O ex-técnico do Liverpool observou que esse tipo de contato ocorre quase semanalmente em jogadas de bola parada na Premier League, afirmando que, se o mesmo critério fosse aplicado de forma consistente, um grande número de gols seria anulado no futebol moderno.

Apesar do amplo consenso alemão contra a decisão, surgiu uma voz contrária representada pelo ex-árbitro inglês Mark Clattenburg, que, em declarações à rede “Fox Sports”, considerou que a infração foi clara e que a anulação do gol foi uma decisão correta — opinião que foi recebida com grande ceticismo pela imprensa alemã.

A polêmica se intensificou depois que a revista “Kicker” publicou declarações do ex-árbitro alemão Frank Willenborg, que afirmou categoricamente que a decisão de anular o gol foi “totalmente errada”.

Ele explicou que as imagens de repetição não mostraram nenhuma infração que justificasse a anulação do gol, ressaltando que não existe regra que conceda proteção especial aos goleiros dentro da área de seis jardas.

Wellenburg acrescentou que o contato ocorrido com o zagueiro paraguaio não pode ser considerado falta, considerando que a seleção alemã foi diretamente prejudicada por uma interpretação errônea das regras e pelo uso inadequado da tecnologia de vídeo.

Após a eliminação, um sentimento de amargura tomou conta dos círculos esportivos alemães.

Embora muitos tenham reconhecido que a seleção alemã não apresentou um desempenho convincente e desperdiçou dois pênaltis decisivos, a narrativa predominante no país continuou sendo diferente; pois uma ampla parcela da mídia e dos analistas considera que a história daquela noite não se resume à derrota nos pênaltis, mas sim a um gol marcado e depois anulado, e a uma classificação que parecia certa antes de se desvanecer com uma decisão arbitral que ainda hoje inflama a ira de uma nação inteira.