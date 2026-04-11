"Uma facada nas costas de Slott"... Como Salah joga lenha na fogueira do Liverpool!

A tempestade continua nos bastidores do Liverpool, e desta vez as acusações não recaem apenas sobre o técnico holandês Arne Slot, mas também sobre o astro egípcio Mohamed Salah, que se tornou alvo de ampla controvérsia devido ao seu comportamento e atitudes recentes dentro e fora de campo.

Em uma reportagem polêmica publicada pelo jornal britânico “The Sun”, Salah foi descrito como um dos jogadores mais “dramáticos” da história do clube, e que seu problema não é mais técnico, mas sim pessoal e comportamental.

Enquanto a equipe enfrenta uma clara queda no desempenho e nos resultados, alguns consideram que o ponta egípcio se tornou um símbolo de egoísmo e tensão dentro do vestiário, em um momento em que o Liverpool precisa de coesão mais do que nunca.

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As críticas atingiram Salah devido às suas atitudes recorrentes, desde suas discussões anteriores com Jürgen Klopp, passando pela remoção das referências ao clube de suas contas nas redes sociais, até suas declarações recentes, nas quais ele insinuou um desentendimento com Slott e considerou que seu futuro na equipe se tornou incerto

Por outro lado, o capitão da equipe, Virgil van Dijk, é elogiado e descrito como o único jogador que assume a responsabilidade publicamente, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, enquanto Salah, segundo as críticas, opta por aparecer na mídia apenas nos momentos que servem à sua imagem.

Observadores consideram que as atitudes recentes de Salah aumentam a dificuldade da tarefa de Slot, que, desde que assumiu o cargo no verão do ano passado, tem se visto mais ocupado tentando apagar crises do que desenvolvendo a equipe.

Em vez de ser um apoio para seu novo técnico, o astro egípcio tornou-se, como alguns o descrevem, “um elemento inflamável que joga lenha na fogueira”.

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A polêmica não se limita ao desempenho individual, mas se estende ao impacto de Salah sobre seus companheiros. Há um sentimento crescente dentro da equipe de que alguns jogadores, como Hugo Ekitike, se sentem frustrados com a permanência de Salah em campo apesar da queda em seu desempenho, enquanto eles são substituídos mesmo apresentando um desempenho melhor.

Nesse clima, aumentam as dúvidas sobre o futuro do Liverpool e seus rumos futuros.

Enquanto alguns pedem a demissão de Slott ou a convocação de uma lenda do clube, como Steven Gerrard ou Xabi Alonso, outros acreditam que o problema é mais profundo do que uma simples troca de treinador, e que restabelecer a disciplina no vestiário é o primeiro passo para recuperar a identidade da equipe.

Na verdade, o Liverpool, que já foi um exemplo de coesão e espírito coletivo, parece hoje dividido entre um astro em busca dos holofotes e um técnico tentando salvar o que for possível.

Entre Salah e Slott, perdem-se as características da equipe que costumava aterrorizar seus adversários, encontrando-se agora diante de uma verdadeira crise de identidade que ameaça seu futuro próximo.

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