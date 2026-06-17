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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Uma faca de dois gumes... Ayman Hussein entra para a história da Copa do Mundo por um caminho pouco comum

Iraque x Noruega
Iraque
Noruega
Copa do Mundo
A. Hussein
Iraque
Noruega
EUA

O craque iraquiano marcou dois gols, um deles contra o próprio gol

Ayman Hussein, estrela da seleção iraquiana, entrou para a história da Copa do Mundo com um feito raro, após sua estreia na competição contra a Noruega.

A seleção iraquiana perdeu sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026 para a Noruega por 1 a 4, em jogo disputado na madrugada desta quarta-feira, pelo Grupo 9.

A seleção do Iraque voltou a participar da Copa do Mundo pela primeira vez desde sua última participação, em 1986.

Ayman Hussein marcou o único gol do Iraque na partida, tornando-se o segundo jogador a balançar as redes com a camisa dos “Negros do Eufrates” na competição, depois de Ahmed Radi contra a Bélgica.

No entanto, Hussein marcou um gol contra após uma cabeçada de Erling Haaland.

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De acordo com a conta “Mister Ship”, especializada em estatísticas, o astro iraquiano tornou-se apenas o terceiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar um gol a favor de sua equipe e outro contra ela na mesma partida.

Antes de Hussein, isso já havia acontecido com a dupla holandesa Ernie Brandts, na partida contra a Itália em 1978, e com o croata Mario Mandžukić, na final contra a França na edição de 2018.

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