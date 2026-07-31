Após a derrota por 2 a 0 no jogo de volta contra o Inter Turku (Finlândia), na noite de quinta-feira, o favorito clube da primeira divisão turca teve de se despedir já na 2ª rodada da qualificação para a Conference League e, assim, não disputará competições internacionais na próxima temporada.

Já no jogo de ida da semana passada, que marcou a estreia de Basaksehir em partidas oficiais, o time de Sahin havia decepcionado e não passou de um empate por 1 a 1 em casa. No segundo duelo com o vice-líder da liga finlandesa (na Finlândia, a temporada é disputada dentro do ano-calendário), os turcos saíram atrás aos 18 minutos, quando o centroavante Jasse Tuominen marcou para o Turku. Pouco depois do início do segundo tempo, o nigeriano Clinton Jephta ampliou para 2 a 0 para os mandantes (47'), e Basaksehir já não conseguiu mais voltar para o jogo na sequência.

"A verdade sempre acontece em campo. Em nenhum momento do jogo de hoje merecemos a classificação para a próxima fase", criticou Sahin sobre a atuação de sua equipe após o apito final. "Devemos sentir essa decepção hoje. Foi uma experiência muito dolorosa para todos nós", prosseguiu o ex-jogador e técnico do Borussia Dortmund. O ex-atacante da Bundesliga Davie Selke (entre outros, de Bremen, Hertha e HSV) foi escalado por Sahin desde o início, mas, após uma atuação decepcionante, acabou substituído no intervalo.

Nuri Sahin levou o Basaksehir ao 5º lugar

Sahin, que como jogador fez 274 partidas pelo BVB, assumiu no verão de 2024 o cargo de treinador principal do Borussia. No entanto, teve de sair novamente após pouco mais de meio ano e, depois de alguns meses de pausa, acabou acertando com o Basaksehir em setembro de 2025.





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Naquele momento, o clube de Istambul vinha de um início de temporada fraco. Sahin estabilizou a equipe e terminou em 5º lugar, o que alimentava a esperança de futebol internacional. Essa expectativa, porém, foi abruptamente varrida da mesa com a eliminação na 2ª rodada da qualificatória da Conference League.

A sequência inicial de Basaksehir na Süper Lig é pesada

Agora, para Sahin, cujo contrato vai até 2028, o objetivo é tirar da cabeça o quanto antes esse início desastroso em jogos oficiais. "Não jogamos da maneira como treinamos. Isso significa que eu não passei isso bem o suficiente. A responsabilidade é minha", disse ele, assumindo a derrota. Daqui a pouco mais de duas semanas, a ideia é que o cenário já seja melhor: na estreia da nova temporada da Süper Lig, o Basaksehir recebe o Kocaelispor. Depois disso, a tabela inicial também é bastante complicada, com um jogo fora de casa contra o Trabzonspor (2ª rodada) e o duelo precoce com o campeão Galatasaray (4ª rodada).

Para o Turku, aliás, a caminhada na qualificatória da Conference League segue agora como favorito após a surpreendente façanha contra o Basaksehir. Na 3ª rodada, os finlandeses enfrentarão o azarão FC Vaduz, de Liechtenstein. Caso avance, o Turku ainda terá de superar os playoffs para chegar à fase de liga.