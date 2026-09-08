Uma exceção que não acontecia há 20 anos: Kvaratskhelia chama a atenção na Bola de Ouro

Pela primeira vez desde 2006, a lista de indicados ao prêmio "Bola de Ouro" inclui apenas um jogador que não disputou a última Copa do Mundo. Apesar de sua ausência no Mundial, o astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia, premiado como melhor jogador da Liga dos Campeões da Europa, destaca-se como a única exceção na lista de 2026, em um episódio que remete ao que aconteceu com a lenda camaronesa Samuel Eto'o há vinte anos.

Kvaratskhelia parece ser um caso único entre os 30 indicados deste ano, por ser o único que não disputou a Copa do Mundo de 2026 em razão do fracasso de sua seleção, a Geórgia, em se classificar. Trata-se de uma raridade na história do prêmio, mas não é a primeira do tipo, segundo o jornal francês "L'Équipe".

Na edição de 2023, 7 dos 30 jogadores da lista de indicados ficaram fora do Mundial do Catar. Naquela ocasião, o astro georgiano esteve presente ao lado de Karim Benzema, afastado por lesão, além de um quinteto cujas seleções fracassaram na classificação: Victor Osimhen, Mohamed Salah, Nicolò Barella, Martin Ødegaard e Erling Haaland. Apesar da ausência no Mundial, Haaland conseguiu ficar em segundo lugar na Bola de Ouro, atrás de Lionel Messi, depois de conduzir o Manchester City a uma tríplice coroa histórica (Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra).

Cinco anos antes, mais precisamente na edição de 2018, a ausência no Mundial limitou-se a apenas 3 jogadores. Benzema ficou de fora por ter sido cortado da lista da seleção da França, campeã naquela ocasião, enquanto o galês Gareth Bale e o esloveno Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, fracassaram em levar suas seleções às finais.

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Já na edição de 2014, durante a parceria entre a revista "France Football" e a Federação Internacional "Fifa", com a lista restrita a 23 jogadores, apenas dois estiveram ausentes do Mundial do Brasil por não terem se classificado: Gareth Bale e Zlatan Ibrahimović. Em contrapartida, a edição de 2010 teve a participação de todos os 23 indicados no Mundial da África do Sul, sem qualquer exceção.

Para retornar ao cenário em que há apenas um jogador ausente do Mundial dentro da lista, é preciso voltar à edição de 2006, quando a lista incluía 50 jogadores, sendo Eto'o o único ausente do Mundial que recebeu votos na avaliação final. Isso aconteceu após uma temporada excepcional na qual ele se sagrou campeão com o Barcelona do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, além de conquistar o título de artilheiro da La Liga com 26 gols e de marcar na final europeia diante do Arsenal, apesar da decepção pela não classificação de Camarões ao Mundial da Alemanha.

Eto'o acabou naquela ocasião em sexto lugar na Bola de Ouro, atrás de cinco jogadores que disputaram o Mundial, liderados por seu companheiro Ronaldinho, então premiado como melhor jogador da Europa.