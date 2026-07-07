Uma estrela em Balança... Os números não favorecem Salah na noite da eliminação da Copa do Mundo

Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, teve um desempenho irregular na partida contra a Argentina, na noite desta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após uma derrota em um cenário insano para a Argentina, atual campeã, por 3 a 2, na noite desta terça-feira, no Estádio Atalanta, nas oitavas de final do torneio.

Mohamed Salah foi titular na partida contra a Argentina e deu uma assistência para Zico no segundo tempo, mas o gol foi anulado após consulta ao VAR, devido a uma falta cometida contra Marwan Attia no início da jogada.

Salah também participou do segundo gol do Egito, quando avançou com a bola e passou para Haitham Hassan, que por sua vez passou para Zico, que entrou como uma flecha na área e mandou a bola para o fundo da rede.

Mohamed Salah tentou, durante toda a partida, lançar contra-ataques contra o gol da Argentina, mas enfrentou uma forte marcação defensiva, além de ter sido alvo de jogadas violentas em alguns momentos para impedi-lo.

No entanto, o site “SofaScore” registrou os números de Salah na partida de hoje, que não foram favoráveis ao astro dos Faraós: ele não chutou nenhuma bola a gol, tocou na bola 42 vezes, mas perdeu a posse 12 vezes e recuperou a bola 4 vezes.

Ele deu 19 passes precisos em 22 tentativas e acertou um passe longo em duas tentativas, além de não ter tido nenhuma contribuição defensiva durante toda a partida.