A seleção espanhola conta com um amuleto assustador de seu principal astro, Lamine Yamal, para se proteger das surpresas da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita enfrenta a espanhola hoje, domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação oficial para a partida, que contou com o retorno de Lamine Yamal, após ele ter entrado como reserva no empate sem gols contra Cabo Verde na primeira rodada.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, a seleção espanhola não perdeu nenhuma partida em que Lamine Yamal foi titular, em um total de 21 jogos anteriores, tendo conquistado 15 vitórias, enquanto 6 partidas terminaram empatadas.

Ao longo dessas partidas, a “La Roja” marcou 60 gols, com uma média próxima a 3 gols por jogo. O astro do Barcelona participou de 16 desses gols, o que representa mais de 25% do total, tendo marcado 5 gols e dado 11 assistências.

Essas estatísticas impressionantes surgem no momento em que a seleção saudita aspira repetir o feito extraordinário da última Copa do Mundo, quando venceu a Argentina por 2 a 1, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

E caso a “Selecção Verde” consiga realizar esse milagre, será a primeira seleção a derrotar a “Almatador” com Lamine Yamal como titular, após 21 tentativas frustradas por parte das principais seleções mundiais.