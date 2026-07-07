“Uma equipe cinematográfica imortal”... A foto que abalou Wimbledon: Federer sozinho na “Cabine Real”

Roger Federer, a lenda do tênis suíço, passou de campeão das quadras a empresário de sucesso, mas faz questão de comparecer ao torneio de Wimbledon todos os anos como convidado permanente na “Cabine Real”; onde apareceu ontem, segunda-feira, vestindo um terno marrom, óculos escuros e o crachá de sócio do Clube de Tênis da Grã-Inglaterra, em uma cena que confirma sua estreita ligação com o torneio que venceu oito vezes.

Federer, que se aposentou em 2022, tornou-se fundador do torneio Laver Cup, que celebrará sua nona edição em setembro próximo; além disso, é proprietário da agência Team8, que representa tenistas, e é acionista da empresa suíça On, especializada em roupas e calçados.

O torneio testemunhou este ano um momento histórico, quando Federer perdeu seu recorde de maior número de vitórias no Clube do Grande Reino da Inglaterra para Novak Djokovic no último domingo, após a vitória do sérvio sobre Roman Savolyn, tornando-se o jogador de maior sucesso na grama.

Uma das imagens mais marcantes ocorreu durante a última partida: Federer ficou sozinho na “cabine real” enquanto Alexander Zverev e Jerry Leheka jogavam, em uma cena que refletiu seu lugar especial no coração do torneio.

Federer alugou uma casa perto de Wimbledon para passar alguns dias com seu agente, Tony Godsek, uma prova de sua estreita ligação com o torneio, que vai além de seus sucessos nas quadras.

Federer fará uma parada em Newport, onde será homenageado com a entrada no Hall da Fama em reconhecimento à sua brilhante carreira, afirmando: “Sempre valorizei a história do tênis ao longo de toda a minha carreira”.

Federer também propôs a Rafael Nadal que joguem partidas de exibição no futuro, já que ambos gozam de enorme popularidade mundial e poderiam formar uma dupla como capitães da equipe da Copa Lever no futuro.