Uma emoção de promoção verdadeiramente espetacular na Inglaterra após o gol aos 103 minutos

O York City foi promovido à League Two na tarde de sábado, após um final de jogo alucinante contra o grande rival Rochdale. O York precisava apenas não perder para garantir a promoção e conseguiu isso graças a um gol aos 103 minutos, oito minutos após o 1 a 0 do Rochdale: 1 a 1.

O espetáculo no topo da National League, a quinta divisão da Inglaterra, já havia começado na rodada anterior. Graças a um gol aos 99 minutos, o Rochdale venceu em Braintree (1 a 2). Um duro golpe para o York, que, por causa disso, (ainda) não havia sido promovido e precisava visitar o Rochdale.

Antes do início da partida decisiva, o Rochdale tinha 105 pontos, enquanto o líder York tinha 107. Em contrapartida à vantagem de pontos do York, o confronto foi disputado no Spotland Stadium, em Rochdale.

O Rochdale precisava, portanto, vencer para ultrapassar o York. A tensão se manteve durante toda a partida, pois não houve gols por um longo tempo.

O Rochdale acertou a trave aos 92 minutos, mas continuou pressionando e foi recompensado aos 95 minutos. Emmanuel Dieseruvwe cabeceou um belo cruzamento e levou o Rochdale ao delírio.

O York, compreensivelmente abalado, se recompôs mais uma vez e conseguiu empatar aos 103 minutos, com Josh Stones. Foram emoções verdadeiramente magníficas.

O Rochdale precisa agora se recompor rapidamente, pois ainda tem chances de promoção através dos play-offs. Assim como o Carlisle, o Rochdale está classificado para as semifinais desses play-offs.

Os times classificados em quarto a sétimo lugar da National League, respectivamente Boreham Wood, Scunthorpe, Southend e Forest Green, começam nas quartas de final.