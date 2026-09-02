O mercado de transferências de verão, que fechou as portas na Espanha na madrugada desta quarta-feira, revelou o aumento da distância econômica entre os grandes do Campeonato Espanhol e os demais clubes da competição, depois de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid concentrarem mais de 70% do gasto total em contratações.

De acordo com dados do site Transfermarkt, o gasto total dos clubes do Campeonato Espanhol chegou a cerca de 755,28 milhões de euros, dos quais o trio Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid ficou com 532 milhões de euros.

Segundo o jornal Marca, esses números confirmam a dimensão da diferença financeira entre os clubes da ponta e o restante das equipes da competição, já que o gasto apenas do Real Madrid superou o que 17 clubes gastaram juntos, tendo como exceções Barcelona e Atlético de Madrid.

Real Madrid lidera com ampla vantagem

O Real Madrid foi o dono da maior fatia de gastos durante o mercado de transferências, depois de injetar cerca de 225 milhões de euros em suas contratações.

O marfinense Yan Diomande liderou a lista de contratações do clube merengue, depois de chegar do Leipzig por cerca de 125 milhões de euros, tornando-se a contratação mais cara da história do Real Madrid.

O clube também contratou Marc Cucurella por 55 milhões de euros, Carlos Espí por 25 milhões e Denzel Dumfries por 20 milhões, enquanto Bernardo Silva e Ibrahima Konaté chegaram em duas transferências sem custos.

O gasto apenas do Real Madrid chegou a quase um terço do total de dinheiro que os clubes do Campeonato Espanhol injetaram no mercado de transferências, superando com ampla vantagem todos os seus concorrentes.

Barcelona e Atlético atrás do Real Madrid

O Barcelona veio na segunda posição, depois de investir 184 milhões de euros para reforçar seu elenco durante o mercado de verão.

Anthony Gordon foi a principal contratação do clube catalão por 80 milhões de euros, enquanto a contratação de Rodri por 60 milhões representou uma das maiores movimentações da equipe durante o verão.

A lista de contratações do Barcelona incluiu ainda Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Jesse Bísio, Livaković e Hamza Abdelkarim.

Já o Atlético de Madrid gastou cerca de 123 milhões de euros para reforçar a equipe do técnico Diego Simeone, com destaque para a contratação de Morten Hjulmand por 40 milhões de euros, Lee Kang-in por 35 milhões, Cristian Romero por 33 milhões e Alejandro Grimaldo por cerca de 15 milhões.

Dessa forma, o total gasto pelos três clubes chegou a 532 milhões de euros.

Gasto limitado dos demais clubes

Do outro lado, o gasto total dos demais clubes do Campeonato Espanhol não passou de 223,28 milhões de euros, número que fica marcadamente abaixo do volume de dinheiro gasto pelo trio maior da competição.

O Real Betis, quarto colocado na lista dos clubes que mais gastaram, ocupa uma posição distante dos grandes, depois de seus investimentos no mercado de transferências chegarem a apenas cerca de 30,5 milhões de euros, contra os 225 milhões gastos pelo Real Madrid.

O gasto do Deportivo La Coruña chegou a 26 milhões de euros, o do Elche a 23,25 milhões, o do Racing Santander a 20,5 milhões, o do Getafe a 19,5 milhões, enquanto o Villarreal gastou 16,5 milhões de euros e o Sevilla 15,5 milhões.

O Deportivo Alavés também gastou 13 milhões de euros, o Celta de Vigo 11,8 milhões e o Rayo Vallecano 10,28 milhões, enquanto os investimentos do Valencia não passaram de 9 milhões de euros.

O gasto da Real Sociedad ficou em 8,5 milhões de euros, o do Osasuna em 8 milhões, o do Espanyol em 5,55 milhões e o do Levante em 5,1 milhões de euros.

Em contrapartida, o Málaga gastou apenas 300 mil euros em contratações, enquanto o Athletic Bilbao encerrou o mercado de transferências sem gastar nenhum dinheiro.

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Confira as principais contratações do último dia do mercado de transferências

Lista de gastos dos clubes do Campeonato Espanhol

Real Madrid: 225 milhões de euros

Barcelona: 184 milhões de euros

Atlético de Madrid: 123 milhões de euros

Real Betis: 30,5 milhões de euros

Deportivo La Coruña: 26 milhões de euros

Elche: 23,25 milhões de euros

Racing Santander: 20,5 milhões de euros

Getafe: 19,5 milhões de euros

Villarreal: 16,5 milhões de euros

Sevilla: 15,5 milhões de euros

Deportivo Alavés: 13 milhões de euros

Celta de Vigo: 11,8 milhões de euros

Rayo Vallecano: 10,28 milhões de euros

Valencia: 9 milhões de euros

Real Sociedad: 8,5 milhões de euros

Osasuna: 8 milhões de euros

Espanyol: 5,55 milhões de euros

Levante: 5,10 milhões de euros

Málaga: 300 mil euros

Athletic Bilbao: 0 euro

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