A poucas horas da final da Copa do Mundo de 2026, a discussão já não se limita apenas à identidade do campeão esperado, mas se estendeu à disputa individual mais famosa do mundo do futebol, depois que a conta oficial do prêmio “Bola de Ouro” gerou uma ampla onda de polêmica com uma medida incomum, considerada por muitos como uma mensagem que coloca Lionel Messi de volta à liderança dos candidatos ao prêmio.

Os olhares estão voltados para o tão aguardado confronto entre a Argentina e a Espanha, no próximo domingo, já que ele pode não apenas decidir o título da Copa do Mundo, mas também definir quem será o vencedor da Bola de Ouro de 2026, em meio à acirrada disputa entre vários dos maiores astros do esporte.

Messi parece estar na liderança dos candidatos até o momento, após o desempenho impressionante que vem apresentando na Copa do Mundo de 2026, liderando a lista de artilheiros com 8 gols, além de 4 assistências, contribuindo para 12 gols — um número que nenhum jogador alcançava desde 1970.

Postagem que trouxe a polêmica de volta à tona

Poucas horas antes da final, a conta oficial da Bola de Ouro publicou um lembrete chamativo, no qual afirmava que “o jogador que atua fora dos campeonatos europeus tem direito a ganhar o prêmio”, em uma iniciativa que muitos consideraram incomum neste momento.

A conta da Bola de Ouro republicou um artigo do site oficial do prêmio que aborda o direito dos jogadores que atuam fora do continente europeu de receber o prêmio; a ironia é que Cristiano Ronaldo, astro de Portugal e rival de Messi — que está praticamente fora da disputa pelo prêmio —, teve sua foto em destaque no artigo.

O site oficial revelou, no mesmo artigo, que Messi é o único jogador que conseguiu ganhar o prêmio apesar de defender um time não europeu, o que aconteceu em 2023, quando ele o conquistou com o Inter de Miami, dos Estados Unidos.

A publicação veio para trazer o nome de Messi de volta com força à tona das indicações, já que ele continua em atividade no Inter de Miami, o que levou o jornal espanhol “AS” a considerar a matéria como um prenúncio da possibilidade de ele conquistar o prêmio pela nona vez em sua carreira, caso leve a seleção de seu país ao título da Copa do Mundo.

Uma final que pode decidir tudo

Segundo o “As”, a conquista do título pela Argentina tornaria Messi o principal candidato à Bola de Ouro, já que nesta temporada ele conquistou o campeonato americano com o Inter de Miami e tem a chance de somar a segunda Copa do Mundo de sua carreira — uma conquista que poderia elevar seu histórico a um novo patamar, apesar de já ter 39 anos.

A reportagem considera que o reconhecimento de que Messi goza mundialmente, somado às conquistas alcançadas nesta temporada, aumentam significativamente suas chances de ganhar o prêmio caso consiga levar a seleção de seu país ao título.

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E se a Espanha vencer?

Por outro lado, o relatório aponta que a conquista do título pela seleção espanhola não definiria a disputa pela Bola de Ouro com a mesma clareza, já que a preferência poderia recair sobre o jovem astro Lamine Yamal, que conquistou o título da La Liga e tem a chance de ganhar a Copa do Mundo.

Além disso, o nome de Rodri continua fortemente na disputa, especialmente devido à grande consideração que recebe de vários críticos, já que ele havia conquistado o prêmio há duas edições.

A final pode definir o destino dos concorrentes

O relatório considera que as esperanças dos demais candidatos, como Harry Kane, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé, podem ficar ligadas ao resultado da final.

Caso Messi conquiste a Copa do Mundo, as chances desses candidatos diminuirão significativamente, enquanto a disputa poderá voltar à estaca zero se a Espanha conseguir derrotar a Argentina.

Embora não tenha havido nenhum comentário oficial relacionando a publicação da conta às tendências do prêmio, o momento em que foi feita abriu espaço para amplas especulações sobre se a mensagem seria apenas um esclarecimento organizacional ou um indício precoce de que o caminho para a Bola de Ouro já estaria pavimentado para Messi caso ele voltasse da final com a Copa do Mundo nas mãos.

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