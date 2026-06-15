Uma dica do Liverpool? Uma reviravolta inesperada no destino de Nunez antes do confronto contra a Arábia Saudita

O futuro do atacante uruguaio Darwin Núñez tem gerado muita especulação nas últimas horas, enquanto ele se prepara para a primeira partida da Copa do Mundo com a seleção de seu país contra a Arábia Saudita.

A partida entre Arábia Saudita e Uruguai será disputada às 1h da madrugada de amanhã, terça-feira (horário de Meca), no Grupo H, que conta ainda com Espanha e Cabo Verde.

O Liverpool havia comprado o contrato de Nunez do Benfica no dia 14 de junho, há quatro anos, por 64 milhões de euros. Nessa data, os Reds reforçaram as especulações sobre o futuro de Nunez ao publicar, em sua página oficial no X, uma lembrança dessa transação, o que gerou muita polêmica entre os torcedores do clube.

A página do Liverpool escreveu ontem: “Neste mesmo dia, Darwin Núñez se juntou ao Liverpool há 4 anos”.

No entanto, Núñez só conseguiu impressionar em Anfield em alguns momentos, e sua relação com os torcedores se deteriorou antes de sua saída.

O jogador de 26 anos marcou 40 gols em 143 partidas pelo Liverpool antes de se juntar ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, em agosto de 2025, por cerca de 46 milhões de libras esterlinas, e marcou 9 gols em 24 partidas pelo clube.

Após a contratação de Karim Benzema pelo Al-Hilal na janela de transferências de inverno passada, Nunes tornou-se excedente no Al-Hilal, com o qual chegou a um acordo para rescindir o contrato de comum acordo no mês passado, tornando-se assim um jogador sem vínculo, oportunidade que atrai vários clubes na Europa para contratá-lo.

O site Team Talk informou que Nunez é alvo de seu antigo clube, o Benfica, já que impressionou o novo técnico Marco Silva, além de despertar o interesse de Tottenham, Chelsea, Newcastle e Aston Villa, da Premier League, sendo o Atlético de Madrid o mais recente a se juntar à lista de admiradores.

Diante dessa nova realidade, o jornalista uruguaio Martín Tarchero, citando seu colega Juan Pablo Romero, informou que o retorno de Nunez ao Liverpool está confirmado e será anunciado assim que a seleção de seu país for eliminada da Copa do Mundo.

Tarchero escreveu no X: “Atenção! Darwin Núñez volta ao Liverpool. A notícia não será confirmada nos próximos dias a pedido do jogador, que quer se concentrar na seleção uruguaia (na Copa do Mundo).”

O Liverpool precisa de mais opções ofensivas na próxima temporada, com seu novo técnico Andoni Iraola, devido à grave lesão no tendão de Aquiles sofrida por Hugo Ekitike.

Leia também:

Taha Hussein e Umm Kulthum... Uma mensagem especial do Liverpool para Mohamed Salah antes do confronto contra a Bélgica