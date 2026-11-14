Uma despedida à altura da lenda: Portugal surpreende Cristiano Ronaldo com homenagem especial

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A seleção de Portugal se prepara para iniciar um novo capítulo com a camisa número 7, associada a Cristiano Ronaldo por longos anos, após ter sido decidido entregá-la a Carlos Forbs, ponta do Club Brugge belga, durante o confronto contra a Dinamarca, no sábado à noite, válido pela quinta rodada da Liga das Nações da Europa.

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A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, no sábado, segundo o jornal português “Record”, a adoção de um novo design gráfico para a camisa número 7, coincidindo com a partida, em uma medida que busca eternizar o legado deixado por Cristiano Ronaldo com a seleção, depois que o número se tornou parte de sua identidade futebolística ao longo de uma carreira internacional que se estendeu por mais de duas décadas.

A federação esclareceu, em seu comunicado, que a camisa terá um design diferente, mantendo o design anterior para registrar a trajetória de Cristiano Ronaldo com a seleção, apontando que o número continuará associado às memórias, conquistas e emoções criadas pelo craque português com a camisa de seu país.

O comunicado da federação diz: “Esta é mais uma maneira de eternizar o significado de um número tão especial e homenagear o legado que ele representa. Há histórias, memórias, conquistas e emoções que ficarão para sempre ligadas a Cristiano Ronaldo”.

A federação acrescentou que o novo design carregará a mesma essência e o mesmo orgulho, apesar da diferença de forma, enquanto o design anterior permanecerá como testemunha de uma trajetória que descreveu como uma história que nunca será esquecida.

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Carlos Forbs carrega o número temporariamente

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No aspecto técnico, Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, decidiu conceder a camisa número 7 a Carlos Forbs durante o confronto com a Dinamarca, tornando-se o primeiro a vesti-la após o fim da carreira internacional de Cristiano Ronaldo.

Mas o fato de Forbs ter recebido o número não significa que ele o manterá de forma permanente, já que as previsões indicam que Rafael Leão, ponta do Milan, da Itália, é o principal candidato a suceder Cristiano Ronaldo em vesti-la na próxima etapa, de acordo com o que mencionou o jornal português “A Bola”.

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A escolha de Forbs no momento atual se deve à ausência de Leão nas duas partidas atuais da seleção portuguesa por causa de lesão, o que o privou de integrar a convocação e de ter a oportunidade de vestir o número que foi associado a um dos maiores craques da história de seu país.

As regras da Liga das Nações da UEFA também desempenham um papel nessa escolha, já que obrigam as seleções participantes a definir os números de seus jogadores de 1 a 23, o que torna necessário atribuir o número 7 a um dos integrantes da convocação atual, mesmo com a ausência do principal candidato a vesti-lo de forma permanente.

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Dessa forma, Forbs tem a oportunidade de se apresentar com o famoso número diante da Dinamarca, enquanto o futuro da camisa no longo prazo permanece em aberto, à espera do retorno de Leão e da possibilidade de ele assumir a missão como sucessor de Cristiano Ronaldo.

O fim da era Cristiano Ronaldo e o início de uma nova história

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Cristiano Ronaldo havia colocado um ponto final em sua carreira internacional no início de novembro deste ano, após 23 anos que passou com a camisa da seleção de Portugal, encerrando um capítulo excepcional durante o qual suas conquistas estiveram ligadas ao número 7, que se transformou em uma marca de destaque na história da seleção.

O número não era, para a torcida portuguesa, apenas uma escolha nas costas da camisa, mas esteve associado a longos anos de participações, conquistas e momentos criados por Cristiano Ronaldo, a ponto de ter se tornado difícil separar a identidade do craque português do número que ele vestiu ao longo de toda a sua carreira.

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Daí que a decisão da Federação Portuguesa de mudar o design e manter a versão anterior pareça uma tentativa de reunir duas etapas: a primeira eterniza o que Cristiano Ronaldo ofereceu, e a segunda abre espaço para uma nova geração vestir o número e dar continuidade à trajetória da seleção.