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Désiré Doué viveu uma noite difícil no sábado. Depois de marcar um gol contra o Nice (2-3), o jogador da seleção francesa sofreu uma lesão grave no joelho direito e precisou deixar o campo de maca.

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Em comunicado publicado em seu site oficial, o Paris Saint-Germain informou: "Désiré Doué sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida contra o Nice, disputada no sábado pelo Campeonato Francês. O jogador será submetido a uma cirurgia antes do fim deste mês".

Por causa da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o ex-jogador do Rennes ficará afastado dos gramados por pelo menos seis meses, o que encerra sua temporada.

Mas as surpresas para o jogador de 21 anos não terminaram naquela noite difícil.

Segundo o jornal "Le Parisien", Désiré Doué encontrou sua casa cercada por policiais à meia-noite, ao voltar para casa depois da partida.

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De acordo com as informações, vários ladrões entraram no jardim de sua casa em Orgeval (Yvelines) e fugiram assim que perceberam que o imóvel estava ocupado.

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O jornal local também informou que não foram encontrados sinais de arrombamento e que a tentativa de assalto à casa fracassou no último momento.

Doué, um dos maiores talentos franceses

Doué é considerado um dos maiores talentos franceses que conseguiram se impor no cenário europeu nos últimos tempos. Ele deixou de ser uma promessa do Rennes para se tornar uma das peças importantes do projeto do Paris Saint-Germain, que o contratou no verão europeu de 2024, em uma negociação que refletiu a grande confiança do clube parisiense em sua qualidade técnica e em seu potencial.

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De acordo com as estatísticas do Opta, Doué disputou 121 partidas no Campeonato Francês ao longo da carreira, com 22 gols e 16 assistências. Na atual temporada 2026-2027, ele entrou em campo em 10 jogos da competição, somando 571 minutos, com dois gols e uma assistência.

Na temporada passada, o jogador havia disputado 23 partidas no campeonato, com 7 gols e 4 assistências.

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A importância de Doué não se limita ao seu desempenho no clube. Ele se tornou um dos nomes com quem a seleção francesa conta, graças à capacidade de atuar em mais de uma posição no ataque, seja pelas pontas ou pelo meio, além de suas habilidades individuais marcantes e da velocidade com e sem a bola.

O jogador apresentou um nível de destaque na temporada passada e contribuiu para as conquistas europeias do Paris Saint-Germain, especialmente os títulos da Liga dos Campeões em duas temporadas consecutivas, o que lhe garantiu lugar de destaque nos planos do técnico espanhol Luis Enrique, que aposta na versatilidade de seus jogadores e na capacidade de alternar funções ofensivas durante as partidas.

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Doué foi o grande nome da final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, em maio de 2025, quando marcou dois gols na vitória por 5 a 0 em Munique. Ele também marcou o gol que garantiu o título do campeonato contra o Angers.

Os acontecimentos recentes colocam a comissão técnica do Paris Saint-Germain diante de um desafio adicional, principalmente porque a equipe já sofre com desfalques importantes no setor ofensivo, depois de perder o georgiano Khvicha Kvaratskhelia por causa de uma lesão no joelho sofrida no confronto com o Barcelona, em outubro passado.

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Diante disso, o clube parisiense deve agir com força no mercado de transferências de inverno, que abre em janeiro, para compensar a ausência de seus dois astros do ataque.